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Gündem Türkiye felaketten döndü! Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı
Gündem

Türkiye felaketten döndü! Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Ankara’da, DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı. Teröristlerin üzerinde çıkan dijital materyallerde bomba yapımı dokümanların olduğu ortaya çıkarken Türkiye’de eylem yapma hazırlığında oldukları anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:02:00 - 2020-12-26 17:05:34
Türkiye felaketten döndü! Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Ankara'da, DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı. Teröristlerin üzerinde çıkan dijital materyallerde bomba yapımı dokümanların olduğu ortaya çıkarken Türkiye'de eylem yapma hazırlığında oldukları anlaşıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışması sonucunda DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 1'i Mısırlı, 3'ü Irak uyruklu 4 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalan teröristlerin üzerinde yakalan dijital materyallerde çok sayıda bomba yapımı ile ilgili doküman, örgütsel fotoğraflar ve DEAŞ terör örgütünün eylem çağrısı yaptığı yayınlar ortaya çıktı. Teröristlerin, Türkiye'de eylem yapmak için yazıştıklarını belirlendiç Yakalanan teröristler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

murat yılgınç

bu şerefsizleri neden canlı yakalıyorsunuz neden öldürülmüyorlar kimler bu hainleri koruyor bu milletin vergileriyle bu şerefsiz hainler karnını doyuruyor ooooo keyf içinde sonra salıvwerin ne güzel ......
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Adem

İslam adına masum insanları öldüren ahmaklar sürüsünü Allah ya ıslah etsin ya da kahretsin.Beyinsiz koyun sürüsü İslam'ın neresinde masum insanları öldürmek var.Peygamber Efendimiz kendini taşlayıp kan reven içinde bırakanlara "belki ileride içlerinden Müslüman olanlar çıkar" diye beddua bile etmedi mi?Amcası Hz. Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi afetmedi mi?Siz nerden çıkardınız masum hatta içlerinde samimi dindarların olduğu insanları öldürmenin doğru olduğunu.İslam peygamberi Müslüman olmayanlara bile kendisine yaptıklarından dolayı beddua bile etmezken siz hangi akılla katlediyorsunuz? Kur'an-ı Kerim demiyor mu "hiç akıletmez misiniz" diye?Hiç mi akıledecek beyniniz kalmadı?Cehenneme gitmeye neden bu kadar heveslisiniz?
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