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Spor Türkiye EURO 2024 muhtemel rakipleri kimler? EURO 2024 torbaları:
Spor

Türkiye EURO 2024 muhtemel rakipleri kimler? EURO 2024 torbaları:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Futbolseverler ise A Milli Takım'ın muhtemel rakiplerini araştırmaya başladı. Peki, EURO 2024 ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-09-28 09:03:00 -
Türkiye EURO 2024 muhtemel rakipleri kimler? EURO 2024 torbaları:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Futbolseverler ise milli takımımızın muhtemel rakiplerini merak ediyor.

Türkiye EURO 2024 muhtemel rakipleri kimler? EURO 2024 torbaları:

EURO 2024 kuraları öncesinde torbalar belli oldu. Türkiye, kuralara 4.torbadan girecek. İşte, EURO 2024 torbaları:

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya.

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya.

3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan.

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya.

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta.

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn.

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