Türkiye EURO 2024 muhtemel rakipleri kimler? EURO 2024 torbaları:
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Futbolseverler ise A Milli Takım'ın muhtemel rakiplerini araştırmaya başladı. Peki, EURO 2024 ne zaman?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Futbolseverler ise milli takımımızın muhtemel rakiplerini merak ediyor.
Türkiye EURO 2024 muhtemel rakipleri kimler? EURO 2024 torbaları:
EURO 2024 kuraları öncesinde torbalar belli oldu. Türkiye, kuralara 4.torbadan girecek. İşte, EURO 2024 torbaları:
1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya.
2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya.
3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan.
4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya.
5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta.
6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn.