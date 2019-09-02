Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı
.
02 Eylül 2019 Pazartesi 10:06
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:06
YORUM YAZ