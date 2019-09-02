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Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:01
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı
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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:01
  1. büyüme
  2. flaş
  3. TÜİK

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