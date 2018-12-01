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Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!

Son dönemde Türkiye karşıtlığında zirve yapan BAE’nin Dubai Emiri Raşid âl Maktum, Türkiye’de 3 bin 500 metrekarelik malikane yaptırdı. Türkiye düşmanı emirin malikanesinin iç dekorasyonunda 24 ayar altın kullanıldı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:45
Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!

ABD kuklalığı konusunda Suudi Arabistan’la yarışan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) son dönemde Türkiye düşmanlığında zirve yaptı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulunan BAE’nin Dubai Emiri Muhammed bin Raşid âl Maktum ise, politik olarak karşı olduğu Türkiye’de malikane yaptırdı. Âl Maktum’un 3 bin 500 metrekarelik malikânesinin iç dekorasyonunda 24 ayar altın kullanıldı.

Dubai Emiri âl Maktum, Darıca’da sessiz sedasız ultra lüks bir malikâne yaptırdı. Âl Maktum, iç dekorasyonda kullanılan mobilyaların tamamında el işçiliği ürün kullanılmasını istedi.

24 ayar altın kullanıldı

3 bin 500 metrekarelik malikânesinin iç dekorasyonunda 24 ayar altın kullanıldı. Dekorasyonda Osmanlı tarzı nakışlara yer verildi.

10 ay, 10 mimar

10 ay süren iç dekorasyon için 10 mimar geceli gündüzlü çalıştı.

5 milyon TL tuttu

Âl Maktum’un, malikânesindeki dekorasyon için yapılan harcamalar 5 milyon TL tuttu.

Suriye'de Türkiye karşıtı, 15 Temmuz'da darbe yanlısı!

BAE, Suriye’de Türkiye karşıtı politika uyguluyor. 15 Temmuz’da Türkiye’nin sürüklenmeye çalışıldığı kaos ortamına da destek veren BAE, FETÖ’cülerin görev aldığı Ahval News gibi yayın organlarını da destekliyor.

Müslüman Kardeşler’e düşman

Mısır’daki İhvan harekerine düşmanlığıyla da ön plana çıkan BAE, 2013 senesinde Muhammed Mursi’ye karşı gerçekleştirilen darbeyi de destekledi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:45
  1. Muhammed bin Raşid Âl Maktum
  2. Dubai Emiri
  3. BAE
  4. Darıca

YORUM YAZ

  • MilletMillet17 dk önce
    Bu haber bence çok uygun olmamış . Yani İstemeden bir şeyleri deşifre etmiş olabilirsiniz. Birilerini herkes batının uşağı gibi düşünür ve görürken birde bakmışsınız o insan sizin tarafınızda imiş. Olamaz mı? Bak adam belkide son kertede gelip yerleşeceği malikaneyi işbirliği yaptığı yada adına çalıştığı ülkede yaptırıyor olamaz mı. ....
  • El-Mukayyet el ArabiEl-Mukayyet el Arabi32 dk önce
    Türkiye operasyonlarını buradan mı yönetecek ?
  • El-Mukayyet el ArabiEl-Mukayyet el Arabi32 dk önce
    Türkiye operasyonlarını buradan mı yönetecek ?
  • tuzcutuzcu36 dk önce
    Güzel olmuş masallarda ki gibi sanki....Burası Türkiye soğuktur ama; ısıtma falan ister....Nerede bunun bacası nasıl çözmüşler ısıtmayı soğutmayı? Yoksa sadece yazlık mı? Biraz daha araştırın mimarlardan bilgi alın çok merak ettim detayları....Desenleri kendi mi karar vermiş? Yoksa mimarlar mı? İçinde gezeceğimiz bir animasyon yok mu? Kesin vardır. Yayınlayın lütfen ki adam satmak zorunda kalsın :)
  • TimurTimur40 dk önce
    Hangisi turk turkiye dusmani degil.isinize gelmedi degilmi.birzaman ove ove bitiremiyordunuz bunlari simdi dusmanmi oldu.
  • vatandaşvatandaş42 dk önce
    Devlet el koysun niye bekliyor
  • ismailismail43 dk önce
    hangi yüzle gelecekmis türkiyeye ?
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