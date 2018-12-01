Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!

ABD kuklalığı konusunda Suudi Arabistan’la yarışan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) son dönemde Türkiye düşmanlığında zirve yaptı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulunan BAE’nin Dubai Emiri Muhammed bin Raşid âl Maktum ise, politik olarak karşı olduğu Türkiye’de malikane yaptırdı. Âl Maktum’un 3 bin 500 metrekarelik malikânesinin iç dekorasyonunda 24 ayar altın kullanıldı.

Dubai Emiri âl Maktum, Darıca’da sessiz sedasız ultra lüks bir malikâne yaptırdı. Âl Maktum, iç dekorasyonda kullanılan mobilyaların tamamında el işçiliği ürün kullanılmasını istedi.

24 ayar altın kullanıldı

3 bin 500 metrekarelik malikânesinin iç dekorasyonunda 24 ayar altın kullanıldı. Dekorasyonda Osmanlı tarzı nakışlara yer verildi.

10 ay, 10 mimar

10 ay süren iç dekorasyon için 10 mimar geceli gündüzlü çalıştı.

5 milyon TL tuttu

Âl Maktum’un, malikânesindeki dekorasyon için yapılan harcamalar 5 milyon TL tuttu.

Suriye'de Türkiye karşıtı, 15 Temmuz'da darbe yanlısı!

BAE, Suriye’de Türkiye karşıtı politika uyguluyor. 15 Temmuz’da Türkiye’nin sürüklenmeye çalışıldığı kaos ortamına da destek veren BAE, FETÖ’cülerin görev aldığı Ahval News gibi yayın organlarını da destekliyor.

Müslüman Kardeşler’e düşman

Mısır’daki İhvan harekerine düşmanlığıyla da ön plana çıkan BAE, 2013 senesinde Muhammed Mursi’ye karşı gerçekleştirilen darbeyi de destekledi.