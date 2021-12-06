Türkiye dünyayı da besler

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Akit’e konuşan Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuz Güler, Türkiye’nin dünyada tarımda kendine yeten 10 ülkeden biri olduğunu belirterek “Coğrafi konumu ve ziraate elverişli toprakları Türkiye’yi çok avantajlı hale getiriyor. Son yıllarda üzerinde çalıştığımız Rafta Yeşil Yem ve Dev Kral Otu projeleri hayata geçerse, yem üretiminde kullanılan topraklar, mısır, buğday, pirinç, bakliyat gibi temel ürünler için kullanılabilecek. Bu da milyonlarca dönüm tarım alanının tahıl ve bakliyata ayrılması anlamına geliyor. Bu dönüşümü gerçekleştiren Türkiye sadece kendisine yetmekle kalmaz, milyarlarca dolarlık gıda ürünü ihracatıyla hem ödemeler dengesini artıya geçirir, hem de dünyayı besler” dedi.

Muhalefet ülkemizi yetersiz göstermeye çalışıyor

Türkiye son 10 yıldır dünyada tarımsal hasılada ilk 10 ülke arasına girdiğini son bir kaç yıldır da tarımsal hasılada 7’inci sıraya yükseldiğini aktaran Güler şöyle devam etti: “Dışarıdan buğday alınıyor dense bile sadece un ve makarna için alınıyor. Un ihracatında dünyada birinci, makarnada ise dünyada ikinci sıradayız. Yani aldığımız buğday ihracat için kullanılan bir ara malı. Bu bizim tarımda yetersiz olduğumuzu göstermez. Hollanda’da tarım alanları çok kısıtlı olduğu halde 104 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatı yapıyor. Bu tarımsal hasılanın yüzde 70’ini dışarıdan aldığı ara mallarla yapıyor. Türkiye’de sığ muhalefet anlayışı nedeniyle bir algı operasyonu var. Bu ülke bizim ülkemiz. İyisiyle de kötüsüyle de bizim olmaya devam edecek. Bizim tarımsal dış ticaretimiz 6 milyar dolar fazla veriyorsa kimse bizim tarımda kendimize yetmediğimizi söyleyemez. Bu tarz muhalefet ülkeye kötülüktür. Güneş balçıkla sıvanmaz.”

Türkiye Avrupa lideri

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tarımsal üretim ve ihracata yönelik 2020 yılında yapılan açıklamada paylaşılan, “Son 17 yılın 14'ünde büyüyen tarım sektörü, 2003-2019 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,8 büyüme gerçekleştirmiştir. 2019 yılı büyümesi ise yüzde 3,3'tür. 2002 yılında 37 milyar lira olan tarımsal hasılamız, 7,5 kat artarak 2019 yılında 275 milyar liraya yükselmiştir. Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerini geride bırakan ülkemiz, 48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider ülke olmuştur. Türkiye, ürettiği tarımsal ürünlerle 83 milyon nüfusumuz, 4 milyonun üzerinde sığınmacı ve 50 milyona yaklaşan turistin gıda ihtiyacını karşılamakla birlikte ihracat da yapmaktadır. Bu rakamlar dünya açlık tehlikesiyle karşı karşıyayken ülkemizin ne kadar önemli bir avantaja sahip olduğunu ortaya koyuyor” dedi.