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Spor Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti
Spor

Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1'lik skorla yenilen Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 01:11:00 -
Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ve Türkiye, Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-1 kazanan Portekiz finale yükseldi.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada Otavio, 42. dakikada Jota ve 90+4 Nunes kaydetti. Ay-yıldızlı ekibin tek golü ise 66. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Milli Takım'da 85. dakikada Burak Yılmaz penaltı vuruşunda topu dışarı attı.

A Milli Futbol Takımı'mız bu sonuçla, 2022 Dünya Kupası bileti alamadı.

Portekiz: 3 - Türkiye: 1

Stat: Dragao

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro (Dk. 88 Mendes), Bruno Fernandes (Dk. 80 William Carvalho), Moutinho (Dk. 88 Nunes), Bernardo Silva, Ronaldo, Jota (Dk. 71 Joao Felix), Otavio (Dk. 88 Leao)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü (Dk. 80 Dorukhan Toköz), Berkan Kutlu (Dk. 90 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Enes Ünal), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 15 Otavio, Dk. 42 Jota, Dk. 90+4 Nunes (Portekiz), Dk. 65 Burak Yılmaz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 33 Zeki Çelik, Dk. 69 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 76 Merih Demiral, Dk. 90+6 Dorukhan Toköz (Türkiye), Dk. 33 Jota, Dk.86 Moutinho (Portekiz)

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