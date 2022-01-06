  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye dostundan eşcinsel sapkınlara şok!
Dünya

Türkiye dostundan eşcinsel sapkınlara şok!

Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen Macky Sall'ın liderliğindeki Senegal'de eşcinsel sapkınlara 5 yıl hapis cezası verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 19:31:00 -
Türkiye dostundan eşcinsel sapkınlara şok!

Eşcinsel sapkınlığın cezasını 10 yıla çıkarmayı planlayan Senegal'de Meclis, cezayı 5 yılda yeterli gördü.

Ulusal Meclis ofisi, Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın eşcinselliğin yasallaştırılmayacağını ve 'Senegal ceza kanunu tarafından zaten ağır şekilde cezalandırıldığını' söyleyen bir bildiri yayınladı.

Türkiye'ye yakınlığıyla biliniyor

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye'ye yakınlığıyla biliniyor.

Afrika Birliği dönem başkanlığı süreciyle ilgili yaptığı açıklamada Sall "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zaten iyi olan ilişkilerimizi hem Afrika'nın hem Türkiye'nin çıkarına olacak şekilde daha da güçlendirmeye çabalayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall

O ülkenin cumhurbaşkanı duyurdu: Dönem başkanlığım Türkiye'nin çıkarına olacak
O ülkenin cumhurbaşkanı duyurdu: Dönem başkanlığım Türkiye'nin çıkarına olacak

Dünya

O ülkenin cumhurbaşkanı duyurdu: Dönem başkanlığım Türkiye'nin çıkarına olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay