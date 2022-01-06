Türkiye dostundan eşcinsel sapkınlara şok!

Eşcinsel sapkınlığın cezasını 10 yıla çıkarmayı planlayan Senegal'de Meclis, cezayı 5 yılda yeterli gördü.

Ulusal Meclis ofisi, Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın eşcinselliğin yasallaştırılmayacağını ve 'Senegal ceza kanunu tarafından zaten ağır şekilde cezalandırıldığını' söyleyen bir bildiri yayınladı.

Türkiye'ye yakınlığıyla biliniyor

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye'ye yakınlığıyla biliniyor.

Afrika Birliği dönem başkanlığı süreciyle ilgili yaptığı açıklamada Sall "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zaten iyi olan ilişkilerimizi hem Afrika'nın hem Türkiye'nin çıkarına olacak şekilde daha da güçlendirmeye çabalayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall