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Spor Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 10:43:00 -
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol takımımız Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor.

Filenin Sultanları şampiyonadaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olmuştu.A Milli takımımız dün oynadığı ikinci maçta ise Güney Kore'yi 3-0 yenmeyi başardı.

Grupta üçüncü maçlar bugün oynanacak maçlarla devam ediyor.Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçının detayları voleybol severler tarafından yakından takip ediliyor.

Peki Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan yayınlanacak.İşte maçın detayları..

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti B grubu üçüncü maçı 28 Eylül (bugün) saat 18.30'da başlayacak.Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

 

 

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