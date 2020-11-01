Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti

Sismik araştırma gemileri Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan için yeni Navtex ilan edildi. Denizciler için, araştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçilmesi uyarısı yapıldı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.