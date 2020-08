Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı'nın öncülüğünde Suriyeliler için büyük hizmet

yeniakit.com.tr Bin 400 yıl önce yaşanan ve evrensel bir boyut kazanan ensar-muhacir ilişkisini benimseyerek Suriyeli mültecilere yardım etmeyi vazife bilen Türkiye’nin hizmetleri devam ediyor. Bu doğrultuda İdlib’de çeşitli uluslararası derneklerle ortaklaşa yapılan onlarca konut, cami ve okul daha hizmete girdi.

İdlib’de kalıcı konut

Türkiye Diyanet Vakfı ve Pakistan Baitussalam Derneği işbirliği ile Suriye'nin İdlib bölgesinde kalıcı konut inşa edildi. Beşar Esed rejiminin sivil katliamlarından kaçan Suriyelilerin yerleştiriliği evler, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Cerablus’ta El Emel Kampüsü açıldı

Aynı zamanda Türk Kızılayı, Hand in Hand for Aid and Development ve yine Pakistan menşeli Baitussalam Derneği tarafından Cerablus'ta 56 konutlu bir kampüs inşa edildi. Kampüste evlerin yanı sıra okul, cami, meslek enstitüsü de bulunuyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin ve paydaşları söz El Emel Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

