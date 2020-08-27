  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı'nın öncülüğünde Suriyeliler için büyük hizmet
Yerel

Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı'nın öncülüğünde Suriyeliler için büyük hizmet

Türkiye’nin öncülüğünde çeşitli uluslararası kurumlarla birlikte yapılan onlarca konut, okul ve cami gibi çeşitli binalar, Cerablus ve İdlib’de Suriyeli mülteciler için hizmete girdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:55:00 -
Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı'nın öncülüğünde Suriyeliler için büyük hizmet

 yeniakit.com.tr  Bin 400 yıl önce yaşanan ve evrensel bir boyut kazanan ensar-muhacir ilişkisini benimseyerek Suriyeli mültecilere yardım etmeyi vazife bilen Türkiye’nin hizmetleri devam ediyor. Bu doğrultuda İdlib’de çeşitli uluslararası derneklerle ortaklaşa yapılan onlarca konut, cami ve okul daha hizmete girdi.

İdlib’de kalıcı konut

Türkiye Diyanet Vakfı ve Pakistan Baitussalam Derneği işbirliği ile Suriye'nin İdlib bölgesinde kalıcı konut inşa edildi. Beşar Esed rejiminin sivil katliamlarından kaçan Suriyelilerin yerleştiriliği evler, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Türkiye Diyanet Vakfı'nın açıklaması şu şekilde:

Cerablus’ta El Emel Kampüsü açıldı

Aynı zamanda Türk Kızılayı, Hand in Hand for Aid and Development ve yine Pakistan menşeli Baitussalam Derneği tarafından Cerablus'ta 56 konutlu bir kampüs inşa edildi. Kampüste evlerin yanı sıra okul, cami, meslek enstitüsü de bulunuyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin ve paydaşları söz El Emel Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Konuya dair Gaziantep Valiliği'nin yaptığı açıklama ise şu şekilde:

İdlib'de inşa edilen kalıcı konutların görüntüleri şu şekilde:

Cerablus'ta inşa edilen El Emel Kampüsü ve açılış görüntüleri ise şu şekilde:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı
Gündem

Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı

Tam 2 bin 500 liraya 1881 adet özel baskı diye Atatürk kitabı satan sözde gazeteci Yılmaz Özdil takipçilerini bile şaşırtan bir paylaşıma im..
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Ahlaksız kadın, erkek çıktı! Gözaltına alındı
Gündem

Ahlaksız kadın, erkek çıktı! Gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan bir skandalın üzerine başka bir skandal daha gündeme geldi. Yarı çıplak pozları ile internet ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı