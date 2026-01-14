Türkiye devreye girdi: İslam coğrafyasında Haçlı oyununa geçit yok!

  • İSTANBUL
İran’da ekonomik sıkıntıları bahane ederek sokakları kan gölüne çeviren fitne ateşine karşı Türkiye harekete geçti. ABD Başkanı TRUMP’ın açıkça terör sevici ifadelerle körüklediği kaosu durdurmak için Ankara, hem Tahran hem de Washington hattında yoğun bir diplomasi trafiği başlattı.

Ankara fitne yangınını söndürmek için ayakta

Bölgedeki istikrarsızlığı fırsat bilen emperyalist odakların İran üzerindeki kirli tezgahı, Türkiye’yi teyakkuza geçirdi. Edinilen bilgilere göre Türk yetkililer, komşu İran’da dökülen kanın durması ve bölgenin bir daha "Arap Baharı" adı altındaki yıkımlara sürüklenmemesi için devreye girdi.

Bir yandan İranlı makamlarla sükunetin tesisi için temas kurulurken, diğer yandan olayları kışkırtan ABD yönetimine bölgedeki dengelerin hassasiyeti konusunda sert uyarılarda bulunuluyor.

Katil ABD yine sahnede

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, ABD Başkanı TRUMP’ın "Kurumları ele geçirin" diyerek yaptığı vandallık çağrısı, Batı’nın asıl niyetini bir kez daha ortaya koydu. Bölgeyi ateşe atarak kendi çıkarlarını tahkim etmek isteyen ABD’ye karşı Türkiye’nin bu hamlesi, "Bölge sorunlarını ancak bölge halkları çözer" iradesinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Ölü sayısı korkutuyor

HRANA tarafından paylaşılan verilere göre, çıkan kargaşada ölenlerin sayısı 2 bin 500’ü aşmış durumda. Türkiye, sınır komşusunda yaşanan bu insani dramın ve güvenlik krizinin daha fazla büyümemesi için arabuluculuk ve sağduyu çağrılarını en üst perdeden sürdürüyor.

 

KIZILELMA

Bu şerefsiz,aşağılık abd ve batı, mısırda firavun siyonist tetikçisi sisi, Rhmetli MURSİ ' ye darbe yaparken onbinlerce Müslümanı katlederken,MURSİ'yi katlederken neredeydiler !??? ve uçak,silah göndererek bu darbeyi katliamı desteklediler.Gerizekalı mal,hayvan İranlı tetikçiler! bunları bilmiyor muda ? siyoniste insan kanından beslenen katil abdye k.peklik maşalık yapıp ülkelerini namuslarını satıyorlar.!
