“Türkiye'deki ABD üslerinin kapatılması bir beka meselesidir!”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trabzon’da yaptığı basın açıklamasında Orta Doğu’daki gelişmeler ile İran’a yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye’deki ABD üslerine dikkat çekti. Saadet Partisi lideri Arıkan, “Kürecik ve İncirlik derhal kapatılmalıdır. Bu bir siyasi hesap değil, beka meselesidir” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trabzon’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek Orta Doğu’da artan gerilim ve İran’a yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki gelişmelerin Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığını belirten Arıkan, son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“ABD ÜSLERİ KAPATILMALI”

Türkiye’de bulunan ABD üslerine de değinen Arıkan, Kürecik Radar Üssü ve İncirlik Üssü üzerinden hükümete çağrıda bulunarak, “Kürecik Radar İstasyonu kime istihbarat sağlıyor? Açık söylüyorum; ABD’ye verilen her bilgi İsrail’e gitmektedir. Gazze ve İran bombalanıyorsa bu bilgiler buradan akıyor. Kürecik ve İncirlik derhal kapatılmalıdır. Bu bir siyasi hesap değil, beka meselesidir” dedi.

Arıkan ayrıca bölgesel barışın sağlanabilmesi için D-8’in yeniden aktif hale getirilmesi ve bölge ülkeleri arasında saldırmazlık anlaşmalarının yapılması gerektiğini ifade etti.

