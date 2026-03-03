“Türkiye'deki ABD üslerinin kapatılması bir beka meselesidir!”

  • İSTANBUL
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trabzon’da yaptığı basın açıklamasında Orta Doğu’daki gelişmeler ile İran’a yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye’deki ABD üslerine dikkat çekti. Saadet Partisi lideri Arıkan, “Kürecik ve İncirlik derhal kapatılmalıdır. Bu bir siyasi hesap değil, beka meselesidir” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trabzon’da yaptığı basın açıklamasında Orta Doğu’daki gelişmeler ile İran’a yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye’deki ABD üslerine dikkat çekti. Saadet Partisi lideri Arıkan, “Kürecik ve İncirlik derhal kapatılmalıdır. Bu bir siyasi hesap değil, beka meselesidir” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trabzon’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek Orta Doğu’da artan gerilim ve İran’a yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki gelişmelerin Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığını belirten Arıkan, son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

 

“ABD ÜSLERİ KAPATILMALI”

Türkiye’de bulunan ABD üslerine de değinen Arıkan, Kürecik Radar Üssü ve İncirlik Üssü üzerinden hükümete çağrıda bulunarak, “Kürecik Radar İstasyonu kime istihbarat sağlıyor? Açık söylüyorum; ABD’ye verilen her bilgi İsrail’e gitmektedir. Gazze ve İran bombalanıyorsa bu bilgiler buradan akıyor. Kürecik ve İncirlik derhal kapatılmalıdır. Bu bir siyasi hesap değil, beka meselesidir” dedi.

Arıkan ayrıca bölgesel barışın sağlanabilmesi için D-8’in yeniden aktif hale getirilmesi ve bölge ülkeleri arasında saldırmazlık anlaşmalarının yapılması gerektiğini ifade etti.

Cumhur

Ya kardeş bu SP ve RP ni dikkate almayın.Bunlar zaten onları adamları.Bu gün kapatmaya kalsanız ilk önce onlar itiraz eder.Onlar bu milletin bekasını düşünselerdi 6 masaya ayak olmazlardı.Kamal'ın adaylıgını SP de ilan etmezlerdi.40 Ayak bunlar

BU ÜSLER KOYNUMUZDAKİ YILANDAN FARKI YOK KAPATILMAMASI İSRAİLE HİZMET ETMEKTİR

ABD asker siyasetçi neyi itiraf etti sırada Türkiye var . Rahmetli Erbakan hoca Bob projesinde 2004 yılında 8 .Suriye 9 .İran 10 Türkiye demişti .kürdistan hayali kuran israil köpekliği yapan Kürtler bu vahşete ortak olmasın .İranda 160 tane küçük kız çocuğu katledildi . Tahmini 200 bin Filistinli katledildi ve katledilmeye devam ediyor . Ahiret var Allah bunların hesabını bizden soracak Orda MÜSLÜMAN katledilirken neden tepki vermediniz diye Ahirette israil ile farkınız yok diyecek çünkü sessiz kalan bu suça ortak olmuyor mu . . Allah bunu sessizliğin hesabını en acı sorar .
