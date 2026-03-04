Türkiye'ye talimat mı verildi? DMM'den iddialara cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada, bazı hesaplarda yer alan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Açıklamada, “Trump Türkiye’ye İran’a saldırı talimatı verdi”, “Türkiye İran’a yönelik gizli askeri planın parçası” ve “CAATSA yaptırımlarının kaldırılması karşılığında savaşa katılım” gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

“TÜRKİYE KARARLARINI KENDİ ALIR”

DMM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak, dış politikasını ve güvenlik kararlarını sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır. Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve art niyetlidir.”

Ayrıca Türkiye’nin İran’a karşı savaşa girmesi ve bu kapsamda yaptırımların kaldırılmasını şart koşması gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

CAATSA İDDİALARINA DA YANIT

CAATSA kapsamında yaptırımların kaldırılması için askeri bir angajman şartı ileri sürüldüğü yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

BİLGİ KİRLİLİĞİ UYARISI

Son dönemde bölgesel gerilimle birlikte sosyal medyada hızla yayılan iddialar, resmi kurumların peş peşe açıklama yapmasına yol açıyor.

DMM’nin açıklaması, Türkiye’nin İran merkezli çatışma denkleminde bağımsız pozisyonunu koruduğu mesajını net biçimde ortaya koydu.