Akrotiri'ye İHA saldırısı sonrası kritik karar! İngiltere savaş gemisini bölgeye gönderiyor
Dünya

Akrotiri’ye İHA saldırısı sonrası kritik karar! İngiltere savaş gemisini bölgeye gönderiyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akrotiri’ye İHA saldırısı sonrası kritik karar! İngiltere savaş gemisini bölgeye gönderiyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, GKRY’deki Akrotiri üssüne yönelik İHA saldırısının ardından hava savunma destroyeri HMS Dragon’un bölgeye konuşlandırılacağını duyurdu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan Akrotiri İngiliz askeri üssüne düzenlenen İHA saldırısı sonrası Londra’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

 

Hava savunma destroyeri bölgeye konuşlandırılacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran’ın GKRY'nin Limasol yakınlarında bulunan İngiliz askeri üssü Akrotiri’ye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından bölge güvenliğine ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü belirten Starmer, İngiltere’ye ait "HMS Dragon" adlı "Type 45" sınıfı hava savunma destroyerinin bölgeye konuşlandırılacağını kaydetti. Kıbrıs Adası’ndaki İngiliz askeri personelinin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Starmer, "Savunma operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Rum lideri bölgeye İHA savar kapasitesine sahip helikopterler ile HMS Dragon savaş gemisini konuşlandıracağımız konusunda bilgilendirdim. Her zaman İngiltere’nin ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Akrotiri’deki İHA saldırısı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, pazar gününü pazartesi gününe bağlayan gece üs bölgesine düşen İHA’nın sınırlı hasara yol açtığını belirterek, yetkililerin derhal güvenlik protokollerini devreye aldığını açıklamıştı. Letimbiotis, olayın ardından Rum makamlarının İngiltere hükümeti ve İngiliz üsleri yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde olduğunu söylemişti.

 

Akrotiri’deki İngiliz üs yetkilileri de bölge sakinlerine "ikinci bir duyuruya kadar güvenli bir yerde kalmaları" yönünde çağrıda bulunmuştu. Yapılan açıklamada, üs personelini korumak amacıyla güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı aktarılmıştı.

