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Spor Türkiye depremiyle ilgili.. Sana da bu yakışırdı Mete Gazoz!
Spor

Türkiye depremiyle ilgili.. Sana da bu yakışırdı Mete Gazoz!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, depremzedeler adına düzenlenen bağış kampanyasına katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 15:35:00 -
Türkiye depremiyle ilgili.. Sana da bu yakışırdı Mete Gazoz!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, depremzedeler adına düzenlenen bağış kampanyasına katıldı.

Türkiye'nin yüreği meydana gelen depremlerle yandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

10 ili etkileyen depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.
Milli sporcu Mete Gazoz, altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kullandığı oku açık artırmaya çıkardığını ve gelecek geliri depremlerden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılması için bağışlayacağını duyurdu.

"Şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığım okumu bağışladım"

Mete Gazoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Socrates Dergi tarafından, geliri depremden etkilenen çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere başlatılan açık artırmada ben de şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığım okumu bağışladım. Şu an için güncel teklif 80 bin lira. Teklif vermek ve diğer birçok kıymetli eşyanın açık artırmasına katılmak için SocratesSahada.com adresini ziyaret edebilirsiniz."

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