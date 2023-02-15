Türkiye depremin acısını yaşarken ne utandı ne sıkıldı! Kılıçdaroğlu'ndan çirkinlik

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Türkiye 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşıyor.

85 milyon ile el ele veren devlet; tüm imkanlarını depremin yıkıcı olduğu Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye için seferber etti.

Dünyadan da Türkiye'ye destek yağdı. Bu acı süreçte muhalefet ile besledikleri troller; yalan ve iftiralar atarak çirkinliklerini sürdürdü.

Büyük acı yaşayan Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisi CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu bu süreci siyasi ranta çevirmek için elinden gelini ardına koymadı.

Enkaz altında yaşam mücadelesi veren ve onları kurtarmak için canla başla çalışan kahramanlara saygı göstermeyen Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları da bu rezilliğe bir örnek daha oldu.

Türkiye'nin yaşadığı deprem acısını bir tarafa bırakıp seçim konuşmaktan utanmayan CHP lideri "Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar, rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Bu ülkede seçimler zamanında olacak, savaş dışında ertelenemez. Savaş için bile kararı TBMM verir. Aklınızdan bile geçirmeyin" dedi.