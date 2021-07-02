‘Türkiye, denizcilikte karar verici ülke konumuna yükselmiştir’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tarafından Beşiktaş Meydanı’nda, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 95. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Bakan Karaismaloğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kur-an’ı Kerim tilavet edildi ve dua okundu. Türbe çıkışında özel deftere günün anısına yazdıklarını okuyan Karaismailoğlu, Türklerin yetiştirdiği en büyük denizcilerden Barbaros Hayrettin Paşa’nın, Akdeniz’in Türk gölü olmasını sağladığını, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olduğunu söyledi. Adil Karaismailoğlu, bugüne kadar yaptıkları çalışmaların Türkiye’nin, geçmişte olduğu gibi denizci millet, denizci ülke konumuna tekrar yükselmesine önayak olduğunu ve uluslararası denizcilik arenasındaki yerini de ön sıralara taşımayı başardığını söyledi.

Büyük başarılara imza atıldı

Karaismailoğlu, “Gururla söylemek istiyoruz ki son yıllarda devlet desteğini de arkasına alan denizcilik sektörümüz, ülkemizi gururlandıracak başarılara yelken açmıştır. En önemlisi de Türkiye, uluslararası camiada denizcilik sektörü hakkında karar verici ülke konumuna yükselmiştir” dedi. Konuşmasının sonunda Karaismailoğlu, dünya deniz tarihine damgasını vuran başta Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere Turgut Reis, Oruç Reis, Hızır Reis, Kemal Reis, Piri Reis ile büyük Türk denizcisi ve leventlerini rahmet ve minnetle andığını söyledi. Karaismailoğlu ve beraberindekiler, daha sonra deniz kenarına geçerek deniz şehitleri için iskeleden denize çelenk bıraktı ve karanfil attı.