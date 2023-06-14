Türkiye, Çin’de yeni başkonsolosluk açtı

Türkiye’nin Beijing Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa törende yaptığı konuşmada, ülkesinin Chengdu’da açılan başkonsolosluğunun, Beijing’deki büyükelçilikten ve Shanghai, Hong Kong ve Guanzhou başkonsolosluklarından sonra Türkiye’nin Çin’deki beşinci resmi temsil makamı olduğunu açıkladı. Büyükelçi, 200 milyondan fazla insan barındıran bu bölgenin 2 trilyon dolara yaklaşan toplam ekonomik ölçeğinin de altını çizdi.

Kadim İpek Yolu, Asya kıtasının doğu ve batı ucunda bulunan Çin ile Türkiye arasındaki dostluğa tanıklık etti. Günümüzde Kuşak ve Yol kapsamında iki ülkenin iş birliğinden verimli neticeler elde edildi. 2022 yılında Sichuan eyaleti ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yıla göre yüzde 35,68 artarak 8,21 milyar yuanı buldu.