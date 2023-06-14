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Dünya Türkiye, Çin’de yeni başkonsolosluk açtı
Dünya

Türkiye, Çin’de yeni başkonsolosluk açtı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 13:29:00 -
Türkiye, Çin’de yeni başkonsolosluk açtı

Büyüdükçe dünyanın her yerinde ticari bağlarını geliştiren Türkiye, Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu kentinde yeni başkonsolosluk açtı. Mert Tokman, ilk Chengdu Başkonsolosu oldu. Chengdu Başkonsolosluğu’nun vazife bölgesi Chongqing kenti, Sichuan, Yunnan ve Guizhou eyaletlerini kapsıyor.

Türkiye’nin Beijing Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa törende yaptığı konuşmada, ülkesinin Chengdu’da açılan başkonsolosluğunun, Beijing’deki büyükelçilikten ve Shanghai, Hong Kong ve Guanzhou başkonsolosluklarından sonra Türkiye’nin Çin’deki beşinci resmi temsil makamı olduğunu açıkladı. Büyükelçi, 200 milyondan fazla insan barındıran bu bölgenin 2 trilyon dolara yaklaşan toplam ekonomik ölçeğinin de altını çizdi.

Kadim İpek Yolu, Asya kıtasının doğu ve batı ucunda bulunan Çin ile Türkiye arasındaki dostluğa tanıklık etti. Günümüzde Kuşak ve Yol kapsamında iki ülkenin iş birliğinden verimli neticeler elde edildi. 2022 yılında Sichuan eyaleti ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yıla göre yüzde 35,68 artarak 8,21 milyar yuanı buldu.

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