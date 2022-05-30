Pek çok kişi son dönemde Çevre Ajansı’nın ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Çevre Ajansı ne?

Türkiye Çevre Ajansı nedir kime nereye bağlı?

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çevre Ajansı'na yönelik iddialara cevap veren Çelik, "Çevre Bakanlığımıza bağlı bir kurum. Hanımefendinin himaye ettiği birçok çevre projesi var. Özellikle Çevre Bakanlığı'nın çevre ile ilgili projesini himaye ederek Türkiye'de çevre bilincinin yayılması konusunda yoğun çalışma içerisinde. Bu çalışmaları gölgelemek için kötüleyen ifadeler ortaya atıldı. Yalanlanmasına rağmen devam ediyor. Hanımefendinin sıfır atık projesine önderlik etmesi BM tarafından ödül alan bir yaklaşım olarak ortaya çıktı. Çevre bilincinin daha çok yaygınlaşmasını talep ettirmesi gerekirken bir iftira kampanyasına dönüştürülmüştür” dedi

Türkiye Çevre Ajansı nedir?

Türkiye Çevre Ajansı (TUÇA), 24 Aralık 2020 tarihinde TBMM'de kabul edilen ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7261 sayılı kanunla kurulmuştur. Türkiye Çevre Ajansının faaliyetleri şöyledir:

Depozito yönetim sistemini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ilgili tarafların depozito yönetim sistemine dâhil olmasını sağlamak ve bunların yükümlülüklerini belirlemek ile Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret ve teminatları almak ve iade etmek

Bakanlıkça depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulmasına, uygulanmasına, izlenmesine yönelik izin ve onay işlemleri dâhil gerekli idari düzenlemeleri ve tedbirleri uygulamak ve gerekli kontrolleri yapmak

Çevrenin iyileştirilmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak

Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak

Geri kazanılabilir ürünlerin kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına ve geri kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin faaliyetlere katkı sağlamak

Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla; görsel, işitsel ve yazılı yayınlar hazırlamak, yayımlamak, basın ve yayın organları ile iş birliği yapmak, kampanya, yarışma ve tanıtım gibi faaliyetlerde bulunmak

Eğitim ve sertifika programları düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, dokümantasyon, araştırma ve uygulama merkezleri ile laboratuvar ve müze kurmak

Yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi hâlinde belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlamak.