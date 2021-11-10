Türkiye Cebelitarık maçı nerede oynanacak?
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın nerede oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, milli maç ne zaman nerede oynanacak?
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nda Türkiye, Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. Peki, Cebelitarık maçı ne zaman?
Türkiye Cebelitarık maçı nerede oynanacak?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Türkiye, 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Aday kadro
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.