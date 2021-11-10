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Spor Türkiye Cebelitarık maçı nerede oynanacak?
Spor

Türkiye Cebelitarık maçı nerede oynanacak?

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın nerede oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, milli maç ne zaman nerede oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:09:00 -
Türkiye Cebelitarık maçı nerede oynanacak?

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nda Türkiye, Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. Peki, Cebelitarık maçı ne zaman?

Türkiye Cebelitarık maçı nerede oynanacak?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Türkiye, 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Aday kadro

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

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