A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu son iki maçında Türkiye önce Cebelitarık ardından da Karadağ ile karşılaşacak. Peki, milli maç biletleri satışa çıktı mı?

Türkiye-Cebelitarık maç bilet fiyatları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Türkiye, 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Türkiye-Cebelitarık maçının genel bilet satışı ise 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak.

Stadyum kapasitesinin %100’ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletler, www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-Cebelitarık maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.