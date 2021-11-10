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Spor Türkiye-Cebelitarık maç bilet fiyatları
Spor

Türkiye-Cebelitarık maç bilet fiyatları

Milli maç bileti ne kadar? A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nda son iki maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar önce Cebelitarık’ı konuk edecek ardından deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Milli maçı tribünden izlemek isteyenler ise maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Milli maç biletleri satışa çıktı mı? Milli maç biletleri nereden alınıyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:22:00 -
Türkiye-Cebelitarık maç bilet fiyatları

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu son iki maçında Türkiye önce Cebelitarık ardından da Karadağ ile karşılaşacak. Peki, milli maç biletleri satışa çıktı mı?

Türkiye-Cebelitarık maç bilet fiyatları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Türkiye, 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Türkiye-Cebelitarık maçının genel bilet satışı ise 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak.

Stadyum kapasitesinin %100’ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletler, www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-Cebelitarık maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.

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