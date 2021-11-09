Türkiye-Cebelitarık Dünya Kupası Avrupa Eleme maçı ne zaman saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında bugün Karadağ'ı konuk edecek. Türkiye - Ceberitarık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, 13 Kasım Cumartesi 20.00’den itibaren TRT 1’den naklen yayınlanacak. Türkiye, Cebelitarık maçından sonra 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, 16 Kasım Cumartesi 22:45’den itibaren TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Cebelitarık kadrosu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi. B u arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun.