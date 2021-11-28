  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye-Büyük Britanya maç sonucu
Spor

Türkiye-Büyük Britanya maç sonucu

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya ile karşılaştı. Peki, milli maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-11-28 21:37:00 -
Türkiye-Büyük Britanya maç sonucu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Türkiye-Büyük Britanya maç sonucu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 yendi.

Çekişmeli başlayan maçın 5. dakikasını Büyük Britanya 10-8 önde geçti. Hücumlarda üst üste hata yapan milli takım karşısında Büyük Britanya pota altını iyi kullandı ve Lautier-Ogunleye'nin basketiyle 8. dakikada farkı 13 sayıya (23-10) çıkardı. Kalan bölümde pota altını Metecan Birsen ile iyi kullanan A Milli Takım, 1. periyot sonunda farkı 7 sayıya indirdi: 16-23.

Maçın ikinci periyodunda atletik oyunculardan kurulu rakibi karşısında tempoyu düşüren A Milli Takım, daha kontrollü hücumlarla top kayıplarını da azalttı. Topu iyi çevirip doğru şutu yakalayan milliler, Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle 13. dakikada 25-23 öne geçti. Büyük Britanya'nın alan savunması karşısında zorlanmaya başlayan ve tekrar acele atışlara yönelen milli takım, 16. dakikada Olaseni'nin basketine engel olamadı ve 32-27 geriye düştü. Larkin'in hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla tekrar toparlanan Türkiye, Melih'in basketiyle 19. dakikada 35-35 beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı da 37-37 beraberlikle tamamlandı.

Faul atışlarından 5 sayı bulan milli takım, 22. dakikada 42-37 üstünlük yakaladı. Alan savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen A Milli Takım özellikle Buğrahan ile iyi organize oldu ve Melih'in basketiyle 27. dakikada farkı 14 sayıya (60-46) çıkardı. Muhsin'in beş faulle kenarda olduğu, Furkan'ın da dördüncü faulüne ulaştığı son bölümde konsantrasyon bozukluğu yaşayan milli takım, rakibinin sayılarına engel olamasa da 3. periyodu 60-54 önde geçti.

Son periyotta Larkin ile üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, rakibini 84-67 mağlup etti.

Süper Lig puan durumu | Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları
Süper Lig puan durumu | Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları

Spor

Süper Lig puan durumu | Güncel puan durumu 14.hafta sonuçları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar kurundaki artış sonrası çok kritik uyarı: Vakit kaybetmeden hemen talep edin
Ekonomi

Dolar kurundaki artış sonrası çok kritik uyarı: Vakit kaybetmeden hemen talep edin

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, döviz kurlarındaki artışların ardından ticari sözleşmelerden kaynaklı borç yükü artan vatandaşlar için..
Davutoğlu açıkladı: Zillet’e ‘Üçüncü İttifak’ darbesi yolda!
Gündem

Davutoğlu açıkladı: Zillet’e ‘Üçüncü İttifak’ darbesi yolda!

Ankara kulislerinde uzun süredir gündeme gelen ‘Üçüncü İttifak’ tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet ..
TİP’li Erkan Baş’tan itiraf: Körü körüne İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na oy verdik!
Gündem

TİP’li Erkan Baş’tan itiraf: Körü körüne İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na oy verdik!

Terör örgütünün yayın organında çalışan ve her fırsatta ‘PKK seviciliği’ Merdan Yanardağ’ın programında konuşan TİP’li Erkan Baş, AK Parti’y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay