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Türkiye bu olayı konuşuyor: Neymar Diyarbakırspor'da

Her yaz dönemi dünya yıldızlarını ülkemize transfer eden Türk spor basınının Brezilyalı yıldız Neymar'ı Diyarbakırspor'a getirdiği ortaya çıktı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:37
Türkiye bu olayı konuşuyor: Neymar Diyarbakırspor'da

Tam 9 yıl önce bugün, Türk spor basınında Neymar'ın Diyarbakırspor'a transfer olduğuna dair bir haber yayınlanmıştı.

Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro karşılığında transfer olarak tarihin en pahalı transferi olan Neymar'ın, tam 9 yıl önce Türkiye'ye geleceği yönünde bir haber yapılmıştı.

Neymar haberi herkesi şaşırttı

O dönem 18 yaşında olan Brezilyalı süper starın, Diyarbakır'a transfer olduğu ifade edilmişti.

Süper Lig'e veda ederek bir alt ligde mücadele edecek olan Diyarbakırspor'un Brezilyalı golcüyü aldığına dair çıkan haberler büyük yankı uyandırmıştı.

Haberin detaylarında Neymar'ın sponsorlar aracılığıyla alındığına yer verilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:37
  1. Neymar
  2. Diyarbakırspor

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