“Türkiye bölgenin yükselen yıldızı”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son günlerdeki finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmediğini belirterek, “Güçlü sanayi altyapımızla üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor” dedi.
Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde video konferans yöntemiyle konuşma yaptı. AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi’nin dün gerçekleştirildiğini anımsatan Varank, “18 yılda ülkemize kazandırdıklarımızın daha fazlasını bu güzel vatana kazandırmak için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Varank, Kovid-19 sonrası yeniden şekillenen uluslararası ticaret ağında güçlü ulaşım, enerji ve sanayi altyapısıyla Türkiye’nin bölgenin yükselen yıldızı olmaya aday olduğuna dikkat çekti.