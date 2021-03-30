  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi “Türkiye bölgenin yükselen yıldızı”
Ekonomi

“Türkiye bölgenin yükselen yıldızı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son günlerdeki finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmediğini belirterek, “Güçlü sanayi altyapımızla üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 11:02:00 -
“Türkiye bölgenin yükselen yıldızı”

Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde video konferans yöntemiyle konuşma yaptı. AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi’nin dün gerçekleştirildiğini anımsatan Varank, “18 yılda ülkemize kazandırdıklarımızın daha fazlasını bu güzel vatana kazandırmak için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Varank, Kovid-19 sonrası yeniden şekillenen uluslararası ticaret ağında güçlü ulaşım, enerji ve sanayi altyapısıyla Türkiye’nin bölgenin yükselen yıldızı olmaya aday olduğuna dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan'ın uykuları kaçacak! ULAQ SİDA Akdeniz'e iniyor
Teknoloji

Yunan'ın uykuları kaçacak! ULAQ SİDA Akdeniz'e iniyor

Meteksan Savunma ile Ares Shipyard tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİDA), Antalya sahillerinde atışlı test faaliye..
ABD, Çin, Rusya... Hepsi Türkiye için sıraya girdi!
Gündem

ABD, Çin, Rusya... Hepsi Türkiye için sıraya girdi!

Bölgede Türkiye'siz adım atamayacaklarını anlayan küresel güçler son dönemde her alanda iş birliği yapmak için girişimlerini artırdı. ..
Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim duyurusu
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim duyurusu

Koronavirüs risk haritasının güncellenmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili açıklama geld..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay