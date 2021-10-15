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Spor Türkiye Bisiklet Turu ne zaman yapılacak 202?
Spor

Türkiye Bisiklet Turu ne zaman yapılacak 202?

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2022) tarihi belli oldu. Bisiklet tutkularının merakla belediği Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman yapılacak? işte Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tarihi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 13:56:00 - 2021-10-15 13:57:00
Türkiye Bisiklet Turu ne zaman yapılacak 202?

Türkiye Bisiklet Turu ne zaman yapılacak 202? Bisiklet yarışı tutkunlarının merak ettiği  57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yapılacağı tarihler açıklandı. Organizasyonun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 10-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2021) sekizinci ve son günündeki 160,3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabı start almıştı. 11 Nisan'da Konya-Konya etabıyla başlayan TUR 2021’in  sekizinci ve son etabına 23 takımda 141 bisikletçi katılmıştı.

 

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