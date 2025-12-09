Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 Yılı Gran Fondo Yarışlarının Takvimini Açıkladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu amatör bisiklet sporunu yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda Gran Fondo organizasyonlarını 2026 yılı takvimde bir araya getirdi

2026 yılı içerisinde 10 farklı ilde toplamda 13 Gran Fondo yarışı düzenlenecek. Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Çeşme, İstanbul, İzmir, Konya, Marmaris, Samsun, Yalova ve Zonguldak 2026 yılında binlerce bisikletçiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun özel organizasyonlar talimatı doğrultusunda, yerel yönetimler ve özel sektör iş birlikleriyle hayata geçirilen Gran Fondo yarışları, 2026 sezonunda da amatör bisiklet sporunun ülke genelinde gelişimine katkı sunmayı sürdürecek. Türkiye genelinde 10 farklı ilde düzenlenecek toplam 13 organizasyondan oluşan takvim kapsamında, bisiklet tutkunları farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarda mücadele etme fırsatı bulacak. Yeni sezonda yarışların daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi ve her yaş grubundan sporcuya hitap eden parkurların sunulması hedefleniyor.

Trafiğe kapalı ve güvenli parkurlarda düzenlenecek organizasyonlar, Türkiye’nin farklı şehirlerinde binlerce bisiklet severe unutulmaz bir sezon yaşatacak. 2026 sezonu boyunca Nisan ayından Kasım ayına kadar uzanan geniş bir takvimde, Bodrum’dan Ankara’ya, Marmaris’ten Konya’ya, İzmir’den Antalya’ya kadar birçok şehir Gran Fondo heyecanına ev sahipliği yapacak. Amatör sporcular, hem dayanıklılıklarını test edecekleri zorlu parkurlarda yarışacak hem de doğayla iç içe benzersiz rotalarda pedal çevirme fırsatı bulacak.

2026 yılı Gran Fondo takvimindeki yarışlar:

• Bodrum Gran Fondo-(5 Nisan 2026)

• Akra Gran Fondo-(19 Nisan 2026)

• Yalova Gran Fondo- (26 Nisan 2026)

• Bursa Gran Fondo- (10 Mayıs 2026)

• İlkadım Gran Fondo- (17 Mayıs 2026)

• L’Etape Marmaris- (7 Haziran 2026)

• Konya Gran Fondo- (28 Haziran 2026)

• Zonguldak Gran Fondo-(5 Temmuz 2026)

• Başkent Gran Fondo- (23 Ağustos 2026)

• L’Etape İstanbul- (20 Eylül 2026)

• İzmir Gran Fondo- (4 Ekim 2026)

• VeloTürk Gran Fondo Çeşme -(25 Ekim 2026)

• UCI Gran Fondo- (8 Kasım 2026)

2025 Gran Fondo Sezonunda Rekor Katılım

Türkiye genelinde amatör bisiklet sporunun yaygınlaşmasına önemli katkı sunan 2025 Gran Fondo sezonu, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun koordinasyonunda gerçekleştirilen 12 yarışlık seri boyunca toplam 4.835 sporcunun katılımıyla rekor bir ilgiye sahne oldu. Katılımcıların 4.386’sı erkek, 455’i kadın sporculardan oluştu.

Sezon genelinde yarışların yüzde 70’ten fazlasında kontenjanların dolması, organizasyonlara yönelik yoğun ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Kısa parkurda 3.394 sporcu mücadele ederken, bu sporcuların 341’i kadın, 3.059’u erkeklerden oluştu. Uzun parkurda ise 1.441 sporcu yer aldı; bunların 114’ü kadın, 1.327’si erkek olarak kaydedildi.

“Yüksek Katılım ve Rekabet Seviyesinin 2026 Sezonunda Artarak Devam Edeceğine İnanıyorum”

2026 Gran Fondo sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emin Müftüoğlu, “Farklı yaş gruplarından çok sayıda bisiklet sporcusunun, ülkemizin çeşitli bölgelerinde trafiğe kapalı, güvenli ve sporcu dostu hizmetlerin sunulduğu yüksek standartlardaki organizasyonlarda yarışma fırsatı bulduğu Gran Fondo serisinin her geçen yıl daha da güçlenerek büyüdüğünü görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sporcularımızın sezon başında belirledikleri hedeflere ulaşabilmeleri, antrenman ve yarış programlarını planlamaları açısından Gran Fondo takvimi önemli bir yol haritası sunuyor.

Yerel yönetimler, özel sektör ve paydaş kurumların güçlü desteğiyle hayata geçirilen bu organizasyonlar, sürdürülebilir bir yarış kültürünün gelişmesine önemli katkı sağlıyor. 2025 yılında yakalanan yüksek katılım ve rekabet seviyesinin 2026 sezonunda da artarak devam edeceğine inanıyorum. Tüm sporcularımıza sağlıklı, güvenli ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum.” dedi.

2025 Gran Fondo Lider Formaları Sahiplerini Buldu

Gran Fondo serisinde büyük ilgi gören lider forma uygulaması, sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olmaya 2025 sezonunda da devam etti. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda; 2025 Gran Fondo takviminde yer alan 12 organizasyonun en az %50’sine katılan (en az 6 yarış) ve genel klasmanda toplamda en düşük puana ulaşan master sporcular, 2025 Gran Fondo Lider Forması giymeye hak kazandı.

Sezon boyunca kısa ve uzun parkur kategorilerinde büyük bir rekabetin yaşandığı Gran Fondo yarışlarında, performanslarıyla öne çıkan sporcular 2026 sezonunda lider formalarıyla mücadele edecek.

2025 Gran Fondo Lider Forma Sahipleri:

• Uzun Parkur Kadınlar: Züleyha Dikbaş (13 puan)

• Uzun Parkur Erkekler: Gökhan Uzuntaş (7 puan)

• Kısa Parkur Kadınlar: Buket Demirci (11 puan)

• Kısa Parkur Erkekler: Mithat Temiz Yürek (14 puan)