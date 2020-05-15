Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şube Başkanı Arıkan: "Engellilere izinsiz dokunmayın"

İZMİR (AA) - Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şube Başkanı Salih Arıkan, yardım amaçlı da olsa izinsiz temasın engellileri kaygılandırdığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini arttırdığını belirtti.

Arıkan, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak salgın döneminde faaliyetlerini sürdürdüklerini, engellilerin süreç hakkında doğru bilgilenmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Pandemi nedeniyle herkesin eve kapandığını hatırlatan Arıkan, bunun erişilebilirlik sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan engellilerin durumlarının daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını dilediklerini ifade etti.

Kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinin başladığına dikkati çeken Arıkan, şunları kaydetti:

"Biz bu dönemde kontrollü bir hayata başlayacağız. Lütfen engellilere izinsiz dokunmayalım. 'Size yardımcı olmamızı ister misiniz?' diye sorarak yaklaşalım. Mesafeli olmamız gereken bu dönemde izinsiz dokunmalar hem bulaşma riskini arttıracak hem de engellilerdeki kaygı düzeyini yükseltecektir. O yüzden yakın temastan kaçınalım."

Açıklamasında, sanal ticaretin de yaygınlaşmasını isteyen Arıkan, "Biz görme engelliler markete gittiğimizde birinden yardım istemek zorunda kalacağız. O da yakın temas anlamına gelir. Sanal uygulamalar artarsa görme ya da diğer engelliler alışverişlerini internet üzerinden yapabilirler. İnterneti iyi kullanamayanlar için de telefonla alışveriş seçenekleri geliştirilebilir." ifadelerini kulladı.

Arıkan, evlerinde kalanların görme engelliler için kitap seslendirmesinin de boş zamanı değerlendirmede iyi bir yol olacağına işaret etti.