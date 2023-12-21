Türkiye artık "oyun kurucu" ülke

Teknoloji dünyasının en çok yatırım yapılan alanlarından biri olan oyun sektörü, globalde olduğu kadar ülkemizde de önemli yatırımlara sahne oluyor. Açıklanan son verilere göre; Türkiye, oyun ekosistemine yapılan yatırımlarda 333 milyon dolarla Avrupa’da birinci sırada; toplam girişimcilik ekosistemi yatırımlarında ise dördüncü sırada yer alıyor. Bu kapsamda eğlence sektörüne yeni bir soluk kazandıran Tureks Uluslararası Fuarcılık, oyun sektörünün Türkiye’deki en büyük ve en kapsamlı uluslararası buluşması için hazırlıklarını hızlandırdı. Her sene sektörde en yeni trendlerin belirlendiği Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Endüstrisi Fuarı ATRAX-AQUAFUN, 11. sini Tureks Uluslararası Fuarcılık iş birliğinde 11-13 Ocak 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleyecek.

Yoğun talep var

Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatörü Nergis Aslan, “Aynı zamanda dünyanın her yanından çok sayıda ziyaretçi talepleri alıyoruz. Fuarın ziyaretçi yoğunluğunun, Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri, Afrika ülkeleri, Rusya, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinden olacağını bekliyoruz” dedi.

Aslan, tüm konuların tematik olarak ayrıldığı belirtilerek, "11-13 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan fuar; 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı salonlarda zengin ürün çeşitliliği sunacak. Artan nüfus ve yaşam alanlarının kısıtlı olması nedeniyle evler küçülmekte, ancak bahçelere olan talep artmakta. Bu doğrultuda, fuarda bahçe tasarımı ve bahçe aktiviteleri gibi konulara da yer verilecek” ifadelerini kullandı.