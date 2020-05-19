Türkiye-Almanya-İngiltere-Fransa Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferansla yapıldı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, video konferans yoluyla bir araya gelerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Almanya-İngiltere-Fransa Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısının video konferansla yapıldığı bildirildi.

Söz konusu toplantının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 17 Mart'ta video konferans yöntemiyle yaptığı "Dörtlü Zirve"nin sonuçlarını takip amacıyla düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Toplantıda, Dörtlü Zirve sonuçları ışığında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede mevcut durum ve atılabilecek ortak adımlar ile Suriye, Libya, Irak başta olmak üzere bölgesel konularda yaşanan son gelişmeler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Son derece samimi bir ortamda geçen toplantı, bu konularda görüş alışverişi yapılması bağlamında yararlı olmuştur. Dışişleri Bakanları, bu çerçevede tekrar bir araya gelmek konusunda mutabık kalmıştır."



