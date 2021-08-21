Türkiye afet mağdurlarının yaralarını sarıyor!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, “Bu kadar muhteşem bir organizasyon ve çalışma hiç görülmemiştir. Her yere ulaşıldı. Devlet bütün kurumlarıyla, araç gereçleri ile temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yıkama da başladı. Kolay şekilde temizlenecek bir durum değil. Ama sivil, görevli, asker hep birlikte temizleme çalışmaları da yapılıyor. Kastamonu Bozkurt’ta şu anda insan gezemiyor. Çünkü çalışmalar yapıldığı için insanların geçmesi yasak. Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketi bugün Türkiye’de meydana gelen sel felaketinin en büyüğü” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, “Türkiye geldiği aşamada güneyindeki ve kuzeyindeki afetlerle mücadele edebilecek durumda. Bu Türkiye’nin devletimizin imkânlarının gücünün ve organizasyon kabiliyetini göstermesi özellikle son 20 yılda imkânların ne kadar attığını ortaya koyması açısından son derece önemli.

Geçmişte karşılaştığı bu tür afetlerde maalesef afet bölgesine gelmek haftalar alırken, bugün olay anında ulaşabilen ve olay anında insanların yaralarını sarabilen helikopterle insanlarını kurtaran bir ülke haline geldik. Orman yangınları ve sel felaketinden dolayı mağdur olan vatandaşların ihtiyaçları da karşılanıyor” diye konuştu.

