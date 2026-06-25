Türkiye Adalet Akademisi Dergisi "Akademi Kürsü"den Futbolda Şike ve Bahis Dosyası!

Yayımlanan çalışmada; vatandaşlar, taraftarlar, kulüp yöneticileri, kulüp başkanları, sporcular ve teknik heyetler başta olmak üzere futbolun tüm paydaşlarını etkileyen yasal çerçeve ele alındı. Dosya kapsamında, hem adli yargı boyutundaki cezai mevzuat hem de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde yürütülebilecek olası idari süreçler, disiplin kuralları ve bu süreçlerin doğuracağı hukuki sonuçlar güncel uygulamalar ışığında analiz edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in "Adalet kapısı, halkın kapısıdır" mesajıyla kapak röportajında yer aldığı bu sayıda; sporda temiz oyun, dürüstlük ve hukuki güvenliğin sağlanması adına adli ve idari mekanizmaların eş güdümlü çalışmasının önemine bir kez daha dikkat çekildi.