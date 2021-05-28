  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD kabusu yaşıyor! Son 24 saatte...
Somali'de Eş-Şebab'a darbe! Kampları imha edildi, ölüler var
Kaybolan kız çocukları bakın nerede bulundu!
Türkiye- AB yol haritası belirendi!
Ekonomi Türkiye- AB yol haritası belirendi!
Ekonomi

Türkiye- AB yol haritası belirendi!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 16:46:00 -
Türkiye- AB yol haritası belirendi!

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AB Komisyon AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki konu başlıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için işbirliğimizi güçlendirmek konusunda mutabık kaldık, yol haritamızı belirledik. Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konularını ele aldığımız görüşmedeki yapıcı yaklaşımından dolayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan tepki çeken hac kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan tepki çeken hac kararı

Suudi Arabistan tarafından açıklanan Hac Genelgesi'nde 'geçerli aşılar' listesinde Çin'in ürettiği Sinovac aşısı yer almadı.
Yunan basını Çavuşoğlu'nun tarihi ayarının acısını unutamamış!
Siyaset

Yunan basını Çavuşoğlu'nun tarihi ayarının acısını unutamamış!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a verdiği tarihi ayarın acısını atlatamayan Yunan basını, kr..
Boynukalın hoca, yasakçıları yine kızdırdı
Gündem

Boynukalın hoca, yasakçıları yine kızdırdı

Eski Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Bonukalın hoca, Taksim Camii hakkında yaptığı açıklamayla yasakçı zihniyeti yine kızdırdı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay