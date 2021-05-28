Türkiye- AB yol haritası belirendi!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AB Komisyon AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki konu başlıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.



Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için işbirliğimizi güçlendirmek konusunda mutabık kaldık, yol haritamızı belirledik. Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konularını ele aldığımız görüşmedeki yapıcı yaklaşımından dolayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.