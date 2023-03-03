  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye 6. sıraya yükseldi
Ekonomi

Türkiye 6. sıraya yükseldi

Türkiye Avrupa rüzgar liginde 1 basamak yükselerek 6. sıraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 07:20:00 - 2023-03-03 07:24:32
Türkiye 6. sıraya yükseldi

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından hazırlanan "2022 Avrupa Rüzgar İstatistikleri ve 2023-2027 Görünümü" raporuna göre, geçen yıl sisteme ilave edilen rüzgar türbinlerinin kapasite ortalaması karasal rüzgar santralleri için 4,1 megavat, deniz üstü rüzgar santralleri için 8 megavat oldu.

Avrupa'da ulaşılan toplam 254 bin 788 megavatlık kurulu gücün üçte birini oluşturan 5 ülke, toplam rüzgar enerjisi kapasitelerine göre Almanya 66 bin 322 megavat, İspanya 29 bin 798 megavat, Birleşik Krallık 28 bin 499 megavat, Fransa 21 bin 135 megavat ve İsveç 14 bin 585 megavat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de geçen yıl ilave edilen rüzgar enerjisi kapasitesi 867 megavat olurken, toplam kurulu güç 11 bin 969 megavata yükseldi, böylelikle Türkiye kurulu güç sıralamasında Avrupa'da geçen yıl önceki yıla göre bir basamak yükselerek 6. sırada yer aldı.

Ulaşılan yaklaşık 12 bin megavatlık kurulu güç ile Türkiye, Avrupa'nın kurulu güç açısından rüzgar enerjisinin üçte birini oluşturan 6 ülkesinden biri oldu. Rapora göre, Avrupa'da elektrik üretiminin payı giderek artıyor.

Buna göre, Danimarka'da rüzgardan üretilen elektriğin payı, tüm elektrik üretimi içinde yüzde 55 ile en yüksek seviye olarak kaydedildi. Danimarka'yı yüzde 34 ile İrlanda ve yüzde 28 ile Birleşik Krallık takip etti. Bu alanda, Almanya ve Portekiz yüzde 26 oldu. Rüzgar enerjisinin İspanya ve İsveç'te ise tüm elektrik kapasitesindeki payı yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin ise tüm elektrik kurulu gücünün içindeki rüzgar enerjisi kurulu gücünün payı yüzde 11 seviyesinde bulunuyor. Rapora göre, AB, yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payını 2030'da yüzde 45'e çıkarmayı hedefliyor. AB'nin bu hedefe ulaşması için 2023-2030 döneminde her yıl ortalama 31 bin megavatlık kapasiteyi elektrik sistemine dahil etmesi gerekiyor.

Öte yandan, rapora göre, Rusya-Ukrayna Savaşı süresince enerji altyapıları ciddi zarar gören Ukrayna, savaş döneminde olmasına rağmen rüzgar enerjisi kurulumlarını durdurmadı. Geçen yıl 83 megavat kurulu rüzgar kapasitesini sisteme ilave eden ülkede, 1300 megavatlık rüzgar kurulu gücün yüzde 75'inin operasyonları savaş dolayısıyla durduruldu.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Yerel

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

O ülke ilk açık deniz rüzgar santralini kuruyor
O ülke ilk açık deniz rüzgar santralini kuruyor

Dünya

O ülke ilk açık deniz rüzgar santralini kuruyor

Soğuk ve rüzgârlı havalarda yüz felci riskine dikkat!
Soğuk ve rüzgârlı havalarda yüz felci riskine dikkat!

Sağlık

Soğuk ve rüzgârlı havalarda yüz felci riskine dikkat!

Galata Kulesi'nin demir korkulukları rüzgardan zarar gördü
Galata Kulesi'nin demir korkulukları rüzgardan zarar gördü

Aktüel

Galata Kulesi'nin demir korkulukları rüzgardan zarar gördü

Şiddetli rüzgar sebebiyle brandası düştü! Kız Kulesi'nin iç kısmı gözüktü
Şiddetli rüzgar sebebiyle brandası düştü! Kız Kulesi'nin iç kısmı gözüktü

Gündem

Şiddetli rüzgar sebebiyle brandası düştü! Kız Kulesi'nin iç kısmı gözüktü

Çin’de üretilen rüzgar türbinlerinin ihracatı arttı
Çin’de üretilen rüzgar türbinlerinin ihracatı arttı

Dünya

Çin’de üretilen rüzgar türbinlerinin ihracatı arttı

Rüzgarlı Tepe, gözyaşlarıyla yıkandı! Bir babanın en zor arayışı
Rüzgarlı Tepe, gözyaşlarıyla yıkandı! Bir babanın en zor arayışı

Yaşam

Rüzgarlı Tepe, gözyaşlarıyla yıkandı! Bir babanın en zor arayışı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

Enerji sektörü devletin elinden çıktı akp nin en büyük hatası bu oldu tedaş ları bedava ziraat bank kıredisi ile sattı. Sektör milleti soydu icralarda süründürdü ultra zenginler enerji baronları oldu o kadarki artık ne reisi nede akp yi takmıyorlar tek güç kendileri oldu yardım gecesi gördük hiç biri yardım dahi yapmadı çogusuda iyi partiye kaydı el altından
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23