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Spor Türkiye 581. maçına çıkıyor
Spor

Türkiye 581. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yarın oynayacağı özel maçla 581. kez sahaya çıkacak - Milliler, 97 yıllık tarihinde yaptığı 580 müsabakada 221 galibiyet aldı, 223 kez yenildi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:39:22 -
Türkiye 581. maçına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yarın deplasmanda yapacağı özel maçla 581. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 271'i özel 580 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 136 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 248'i deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 580 karşılaşmanın 499'unu Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.


- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı


A Milli Futbol Takımı, geride kalan 580 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.


- 2020 yılındaki 3. maç


A Milli Takım, 2020 yılındaki üçüncü maçını Almanya ile deplasmanda oynayacak.

Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de çıktı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.





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