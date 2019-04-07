0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Türkiye 52 ülkeye kiraz ihraç etti

Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, kirazın en çok sevildiği ülkelerden biri olan ve yıllık 800 milyon dolarlık kiraz ithal eden Çin’e Türk kirazının girişindeki engelleri kaldırmak için mücadelesini sürdürüyor.

07 Nisan 2019 Pazar 13:22
Türkiye 52 ülkeye kiraz ihraç etti

Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, kirazın en çok sevildiği ülkelerden biri olan ve yıllık 800 milyon dolarlık kiraz ithal eden Çin’e Türk kirazının girişindeki engelleri kaldırmak için mücadelesini sürdürüyor. 2018 yılında Türkiye 52 ülkeye kiraz ihraç etmeyi başarırken, Çin Halk Cumhuriyeti’ne 27 bin dolarlık Türk kirazı gitti.


Türkiye’nin üretiminde dünya lideri olduğu kiraz ve taze üzümde, ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesi ve üretimden sonra ihracatta da dünya lideri olması amacıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından 2016 yılından beri yürütülen URGE Projesi’ne katılan kiraz ve üzüm ihracatçıları Çin’in Guanco ve Şanghay kentlerinde 24 – 31 Mart 2019 tarihlerinde inceleme ve görüşmelerde bulundu.



2016 yılında start alan URGE Projesi kapsamında önceki süreçte; Şili, Almanya, Malezya ve Vietnam, ve Güney Afrika’yı ziyaret eden taze kiraz ve üzüm ihracatçılarının son durağı Çin oldu. Türk ihracatçıları, Çin’in önemli ithalat merkezleri olan Guanco ve Şanghay’da İthalatçı Birlikleri ve İthalat Halleri yönetimleri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdi.



Görüşmelerde Türk Kirazı başta olmak üzere diğer meyvelerin de detaylı tanıtımı yapılarak, her iki ülke içinde katkılar sağlayacak önemli işbirliği alanlarının olduğu aktarıldı. Türk heyetinde 13 firma yer alırken, Çin’in Guanco şehrinde 14, Şanghay’da ise 19 firmayla ikili (B2B) görüşmeleri yapıldı.



Çin temasları hakkında bilgi veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Çin, giderek artan kişi başı gelirleri ve değişen tüketim alışkanlıkları nedeni ile gıda sektörleri için önemli bir ülke. Biz meyve sebze ihracatında yoğunlukla Avrupa ülkeleri ile diğer bölge ülkelerine odaklanmış durumdayız. Ancak Şanghay’da bir araba kiralasanız ve 2 saatlik bir şehir turu yapsanız Avrupa pazarı kadar büyük bir pazar gezmiş olursunuz. Dolayısı ile bu pazara girmemiz sadece ihracatımızı artırmayacak aynı zamanda diğer pazarlardaki rekabetimize de olumlu yansıyacak. Etkinliğimiz kapsamında toplam 168 ikili görüşmesi gerçekleştirildi ve bu görüşmeleri gerçekleştiren firmalarımız bu görüşmelerin 33’ünü ciddi olarak değerlendirdi. Bu etkinliğin en önemli katkılarından biri de işbirliği geliştireceğimiz ortaklarla önemli bağlantılar kurmamız oldu” diye konuştu.



Çin’de kiraz zenginlik göstergesi


Çin’de kirazın zenginlik göstergesi olduğunu ve kirazın çok sevildiğini anlatan Uçak, şöyle devam etti: “Çin’de Çinlilerin evlerine gelen misafirlerine kiraz ikram etmesi büyük bir prestij kaynağı. İthalatlarında Şili, ABD ve Yeni Zelanda öne çıkmış durumda. İki ülke arasındaki yasal süreçlerin Türk kirazı lehine iyileştirilmesi için çaba gösteriyoruz. Bu konuyu çözerek Çin’in 800 milyon dolarlık kiraz ithalatından pay almak istiyoruz.”



Güney Çin Gıda İthalatçılar Birliği, Çin Gıda Birliği ve Şanghay Meyve ve Sebze İthalatçıları Birliği ile işbirliğinde yapılan görüşmelerde Türkiye’nin Guangzhou Ticaret Müşaviri Serdar Afşar, Şanghay konsolosu Kenan Ağa ve Ticaret Ataşesi Mustafa Akseli’de Türk firmalarına eşlik etti. Heyet, Çin temasları sırasında ithal ürünlerin yer aldığı haller ve marketleri ziyaret etti. B2B görüşmeleri öncesinde, yoğun ilgi gören Türk Kirazı Konulu bir seminer gerçekleştirildi ve seminerde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık Türk kirazı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.



“Türkiye dünyanın en kaliteli kirazlarını üretiyor”


Şanghay Yaş Meyve ve Sebze Birliği Başkanı ve Şanghay Hali Genel Müdürü Zhang Chunhua yaptığı konuşmada, “Türkiye, dünyanın en kaliteli kirazlarını üretiyor ve üretimde dünyada ilk sırada yer alma özelliğini taşıyor. Çin’in kiraz ithalatı 180 bin ton ve 800 milyon dolar değerinde.Ülke ithalatında ilk sırada Şili yer alıyor, ardından ABD ve Yeni Zelanda geliyor, Türkiye’nin dördüncü sırada yer almasını bekliyoruz. Türk kirazlarının Çin’e ihracatı için imzalanan Bitki Sağlığı Protokolü gereğince Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çin AQSIQ (Tarım Bakanlığı Karşılığı) temsilcileri Çin’e ihraç edilecek kirazların üretildiği bahçe ve paketleme tesislerini yerinde inceledi, 2015 yılında protokol imzalanmasından sonra 2017’de küçük bir miktar ihracat yapıldı, bunun artması için uğraşıyoruz. Avrupa’da marketlerde Türk kirazı olarak bilinen bu güzel ürünün Çin raflarında da görmeyi, aynı başarıyı yakalamayı umuyoruz. İhracatın düzenli olması için teknik düzenlemeler gerekiyor, yeterli tecrübemiz var, kapasitemiz yüksek ve kısa zamanda engelleri aşacağımıza inanıyoruz. Çin’de kiraz özel hediye paketleri olarak hazırlanıyor, o kadar kıymetli ki, yeni yılda hediye olarak götürülüyor” ifadelerini kullandı.




Türkiye’nin kiraz ihracatı 162 milyon dolar oldu


Türkiye, 2018 yılında 162 milyon dolarlık kiraz ihraç ederken, 2017 yılına göre yüzde 2 artış gösterdi. Almanya, 84.5 milyon dolarlık tutarla Türk kirazının en çok tercih eden ülke olurken, ikinci sırada 31.4 milyon dolar ile Rusya yer aldı. Zirvenin üçüncü basamağının sahibi ise; 8.4 milyon dolarlık tutarla Norveç oldu.



2018 yılında Türkiye 52 ülkeye kiraz ihraç etmeyi başarırken, Çin Halk Cumhuriyeti’ne 27 bin dolarlık Türk kirazı gitti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 13:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BBP'nin seçim iptali itirazına ret
    1. BBP'nin seçim iptali itirazına ret
    2. Sulama gölündeki tehlikenin önüne..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    4. Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler..
    5. Futbol grup müsabakaları sona erdi
    6. Bakü Türk Okulları öğrencileri Digah..
    7. Avcı’dan meclis üyelerine uyarı
    8. CHP İzmir'de itiraz etti! O ilçede..
    9. TOKİ, Malatya’nın 3 ilçesinde talep..
    10. Havran’da liseliler kansere dikkat..
    11. Antalya'da vatandaş denize akın etti
    12. Çocuklar sağlıklı yaşam için pedal..
    13. Gaziler 45 yıl sonra Kıbrıs yolunda
    14. İtiraz sürdükçe Mehmet Kanar’ın oyları..
    15. Eskişehirli şairler ve ozanlar şiir ve..
    16. Gürcistan'da elektrikli araçlar..
    17. Başkan Yarka, birim amirleriyle ilk..
    18. Eski komiser yardımcısı FETÖ'den..
    19. AK Parti'den kritik Ankara hamlesi!..
    20. Büyükçekmece’de Başkan Akgün 6’ıncı..
    21. Avrupa Şampiyonasından 1 Gümüş, 2..
    22. MTDF Başkanı Öter: "Sivil toplum..
    23. AFAD'dan "Dünya Sağlık Günü" mesajı
    24. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    25. Başkent’te yaya üst geçitlerinin..
    26. Burdur’da skandal olay! ‘’Belki de..
    27. Kepsut yolundaki kazada iki kişi..
    28. Palandöken kartalları kaldığı yerden..
    29. Danimarka’dan NATO uyanıklığı!..
    30. (Özel) Bal arıları özgürlüğüne kavuştu
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!
    Darbeci Sisi'den İstanbul'un göbeğinde 'M. Kemal' provokasyonu!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var