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Gündem Türkiye 4 ülkeyle uçuşları durdurma kararı
Gündem

Türkiye 4 ülkeyle uçuşları durdurma kararı

İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlar geçici durduruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:32:00 -
Türkiye 4 ülkeyle uçuşları durdurma kararı

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye 4 ülkeyle uçuşları durdurma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." dedi.

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