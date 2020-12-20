Türkiye 4 ülkeyle uçuşları durdurma kararı
İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlar geçici durduruldu.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye 4 ülkeyle uçuşları durdurma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." dedi.