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Türkiye 2019 Ulusal Tur Tavla Şampiyonası

İki gün sürecek organizasyonun Zonguldak etabında, 9 kategoride yapılan müsabakalara yaklaşık 70 sporcu katıldı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:46
Türkiye 2019 Ulusal Tur Tavla Şampiyonası

ZONGULDAK (AA) - Türkiye 2019 Ulusal Tur Tavla Şampiyonası'nın beşinci etabı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladı.

Dünya Tavla Federasyonu (WBF) Türkiye Temsilciliği tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen şampiyonada, 9 kategoride 23'ü Ereğli'den olmak üzere 64 sporcu mücadele ediyor.

WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 yıldır gerçekleştirdikleri şampiyonanın bir ayağının Ereğli'de yapıldığını söyledi.

Kadınların da yer aldığı şampiyonada 64 sporcunun yarıştığını bildiren Fındıkoğlu, "Bayan oyuncu sayısının her geçen gün artması, şampiyonaya daha da ciddiyet getiriyor. Şampiyonamız 9 ayrı etkinlikten oluşuyor. İki gün sürecek etabımızda tavlaseverleri tavlaya doyurabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Fındıkoğlu, tavlanın Türkiye'de halen spor dalı değil, oyun olarak kabul edildiğine dikkati çekerek, "Tavla, Türkiye'de her geçen gün daha da değer kazanmakta olan bir oyun. Lisans uygulaması henüz olmayan tavlada, 18 yaşını doldurmuş her insan bu tür faaliyetlerde yer alabilir. Onlar yer aldıkça, camia büyüdükçe tavla oyunu daha saygın ve geçerli bir spor dalı olmaya doğru gidecektir." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, yarın sona erecek.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:46
  1. Ereğli
  2. tavla
  3. WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu
  4. Zonguldak

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