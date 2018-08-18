Turkcell’in yerli ve milli teknolojileri tüm dünyaya yayılıyor

Türkiye’de yerli ve milli teknoloji üretimine yönelik çalışmalara hız verilmiş durumda. Yerli ve milli teknoloji denildiğinde akla gelen şirketlerin başında ise Turkcell geliyor. Tam da bu nedenle Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Son dönemde ülkemize karşı yürütülen ekonomik savaş girişimleri karşısında daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız” diyerek, bu konuda üstlendikleri misyonun bir kez daha altını çiziyor. “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur” diyen Terzioğlu, teknolojide yerli ve milli üretim konusunda yaptıkları çalışmaları hızlandırarak artıracaklarını vurguluyor.

ODAKTA YERLİ DİJİTAL UYGULAMALAR VAR

Turkcell, bir yandan T serisi ile kendi yerli akıllı telefon ve tabletlerini geliştirirken, diğer taraftan tüm yerli akıllı cihaz geliştiricileri için de en önemli satış kanalı olmayı sürdürüyor. Bunun yanı sıra Turkcell, katma değer yaratan yazılım ve uygulama tarafında yaptıklarıyla da son dönemde uluslararası arenada da adından söz ettiriyor. Bu konuda Turkcell’in geliştirdiği uygulamalar ve yatırımları, ona “dünyanın ilk dijital operatörü” unvanını da getirmiş durumda. Öyle ki yerli ve milli teknolojilere yatırım yapmaya devam eden şirket, bugün anlık mesajlaşma platformu BiP, Türkiye’nin arama motoru Yaani, binlerce müziği dinleyicilerle buluşturan fizy, içinde yüzlerce kanal ve binlerce filmi barındıran TV+, her ay 5 milyondan fazla yayının dijital olarak okunduğu Dergilik, Türkiye’nin en büyük bireysel bulut depolama servisi lifebox, yerli ve milli ödeme platformu Paycell, yeni nesil arama ve rehber uygulaması UpCall ile internet sitelerine şifresiz giriş imkanı veren Hızlı Giriş teknolojisi gibi çözümleri ile öne çıkıyor.

Bu alanda ortaya çıkan sonuçlar ise göz kamaştırıcı.

Turkcell’in tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen uygulamalarının indirilme sayısı bugün 110 milyona yaklaşmış durumda. Dijital teknoloji ihracatında bayrağı elinde tutan Turkcell’in bu servislerini yurtdışından indirenlerin sayısı da 3 milyonu aştı.

BİP: KULLANICI SAYISI BİR YILDA YÜZDE 70 ARTTI

BiP, Turkcell’in dijital uygulamaları arasında adeta amiral gemisi durumda. Tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli uygulama BiP, bir yandan Türkiye’de her geçen gün kullanıcı sayısını artırırken, diğer yandan merkezi Hollanda’da bulunan Turkcell’in sahibi olduğu Lifecell Ventures şirketi üzerinden de Avrupa Birliği Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak dünyaya yayılıyor. BiP kullananların tüm datası güvenli şekilde Turkcell’in uluslararası standartlara sahip Türkiye’deki veri merkezlerinde tutuluyor. BiP 6 kişiye kadar grup görüntülü görüşme, 400 kişiye varan mesaj grupları oluşturma, silinen mesaj gibi benzerlerinde bulunmayan özelliklere sahip. Yine faks gönderimi, para transferi veya iki numara tanımlama gibi özellikleriyle BiP bu yönüyle de benzerlerinden ayrışıyor. Zengin oyun içerikleri ve web’den kullanabilme özellikleri de bulunan BiP’ten sabit ya da operatör fark etmeksizin her yöne arama gerçekleştirilebiliyor. Afrika’dan

Antartika’ya milyonlarca kullanıcısı bulunan BiP’in, son bir yılda kullanıcı sayısı %70 artmış durumda.

Turkcell, sadece yerlileşmekle kalmıyor; teknoloji ihracatında da öncü rolünü sürdürüyor. Bugün Moldcell müşterilerine Turkcell’den satın aldığı BiP’i kendi dijital servisi olarak sunuyor. Afrika’dan Karayipler’e, Nepal’den, Latin Amerika’ya ve Doğu Avrupa’ya teknoloji ihraç etmek üzere çalışmalar sürdürdüklerini açıklayan Terzioğlu, “Tüm bu uygulamaların datasının Türkiye’de kalması hem ekonomi hem de güvenlik ve strateji açısından paha biçilemez değerde” diye ekliyor.

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER DE BiP KULLANIYOR

BiP bireysel kullanıcıların yanı sıra son dönemde kamu kurumları ve belediyeler tarafından da tercih ediliyor. BiP’in Keşfet bölümünde yer alan 170’ten fazla servisle birçok içerik anlık olarak kullanıcılara sunuluyor. BiP’in Keşfet özelliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, e-Devlet Kapısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa, Bodrum Belediyesi gibi kamu kurumlarına ulaşılabiliyor, sunulan hizmetlerden yararlanılabiliyor.

BiP İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Grup Görüntülü Görüşme: Mesajlaşma uygulamalarında bir ilk olan Grup Görüntülü Görüşme özelliği ile 6 kişi aynı anda HD kalitede görüntülü olarak görüşme yapabiliyor.



Cepten Cebe Hızlı ve Kolay Para Transferi: Mesaj yazmak kadar kolay ve hızlı para transferi. iBAN ya da hesap numarasına gerek duymadan sadece telefon numarasıyla para gönderilebiliyor.



İkinci Numaram BiP’te Servisi: BiP’e tanımlanan ikinci numara ile BiP üzerinden arama yapılabiliyor, aramalar karşılanıp SMS’ler alınabiliyor. Böylece çift telefon taşıma derdi sona eriyor. Sabit numaralar da bu servisten yararlanabiliyor. Dileyen BiP ile evdeki sabit hat numarası üzerinden arama yapabiliyor. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da yabancı operatör hattı ile

Turkcell hattını aynı cihazda BiP üzerinden kullanmaya devam ediyor.



BiP’ten Her Yöne Arama: BiP üzerinden her yöne arama yapabiliyor, uçakta veya metroda bile Wi-Fi hattına bağlanarak Turkcell şebekesi üzerinden arama yapabiliyorsunuz.



Anlık Karşılıklı Takip Etme: Takip Et özelliğiyle, takip isteği yollanan kişinin nerede olduğunu anlık olarak görüntüleyebilme olanağı sağlayan BiP sayesinde kafa karıştıran yol tarifleri tarihe karışıyor. Bu özellik rakip uygulamalardan 1,5 yıl önce ilk olarak BiP’te hizmete sunuldu. Karşılıklı takip etme özelliği 4 saate kadar aktif halde tutulabiliyor. Ayrıca takip edilen kişinin kat ettiği rota da harita üzerinde görülebiliyor. Aynı zamanda BasKonuş özelliği ile de takip etme esnasında iletişim kurmaya devam etmek mümkün.



BiP Game ile oyun oyna: Çok sayıda eğlenceli oyunun yer aldığı bu platform üzerinde ayda 5 milyon kullanıcı oyun oynuyor.



BiP Web: Bilgisayarınızdan klavyeyle web’den hızlı ve kolay mesajlaşmak mümkün.



Sürpriz Nokta: Kullanıcıların lokasyonuna göre farklı faydalar sunan yaklaşık 4,5 milyon kullanıcılı yepyeni eğlence platformu.



Faks Gönder: Akıllı Faks özelliği sayesinde banka, kamu ya da özel kurumlara talimat veya dilekçe iletmek gerektiğinde imzalı doküman iletilmesi durumunda faks göndermek çok daha kolay hale geliyor.

ŞARKILARI FİZY’DEN DİNLİYORUZ

Dünyanın en iyi iki mobil şebekesinden biri seçilen Turkcell’in sadece Türkiye’de değil dünyada da konuşulan dijital uygulamaları BiP’le sınırlı değil. Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy, Türkiye’nin 81 ilinde de en çok dinlenen müzik platformu olmayı sürdürüyor. Yerli-yabancı milyonlarca şarkıyı yüksek ses kalitesinde dinleme seçeneğinin yanı sıra binlerce video ve onlarca radyo kanalı sunan fizy, birçok sanatçının konserlerini canlı olarak da yayınlıyor. Bugün fizy’de günde 6,8 milyondan fazla şarkı dinleniyor. Kullanıcılar fizy’de günde ortalama 23 dakika geçirirken, canlı konser yayınlarını da fizy üzerinden takip edebiliyor.

TV+: EN POPÜLER CEP TV

Turkcell’in telefon, tablet, TV ve bilgisayardan izlenebilen televizyon platformu TV+, 160 kanal, bini aşkın film ve diziye erişim imkanı sunuyor. Yeni nesil televizyon yayıncılık platformu olan TV+, teknik özellikler ve kullanım kolaylığı ile hem evde hem de mobil cihazlarda kullanılabiliyor. TV+’ta dünyanın en değerli liglerinden en çok takip edilen belgesellere, en sevilen animasyonlardan Oscarlı filmlere ve fenomen haline gelen yabancı dizilere kadar dopdolu içerikler ister televizyondan ister telefondan ya da tabletlerden izlenebiliyor. Evinde TV+ kutusu olanlar 4K Ultra HD keyfini evlerinin konforlarında yaşıyor. 4K Ultra HD, şu an yaygın olarak kullanılan HD görüntü kalitesinden 4 kat daha yüksek çözünürlük sağlıyor. Türkiye’nin en popüler mobil TV’si olan TV+, global rakiplerini de geride bırakmış durumda.

YAANİ: TÜRKİYE’NİN ARAMA MOTORU

Türkiye’nin arama motoru Yaani, Turkcell’in milli uygulamaları arasında en önemlilerinden birisi. Kullanıcıların en fazla giriş yaptığı servislerin başında gelen arama motorları pazarında yerini alan Yaani, kullanıma sunulması henüz bir yıl dahi olmadan 5 milyondan fazla kez indirilerek rekor kırmış durumda. Kullanıcının konumuna göre en yakın sonuçları görüntüleyen arama motoru, anadilinin Türkçe olması nedeni ile de kullanıcının ne demek istediğini daha iyi anlayabiliyor. Yaani hem cep telefonunda uygulama olarak hem de Yaani.com.tr adresinden kullanılabiliyor.