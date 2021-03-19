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Teknoloji Turkcell’e AB’den 5’te 5 destek
Teknoloji

Turkcell’e AB’den 5’te 5 destek

Turkcell’in 5G alanında yürüttüğü dört yeni inovasyon projesi daha Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Ar-Ge programına kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 20:17:00 -
Turkcell’e AB’den 5’te 5 destek

Otonom sürüş iletişimi konusundaki 5G-MOBIX projesinin ardından dört yeni 5G projesine daha hibe desteği almaya hak kazanan Turkcell, AB’nin 5G teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda yürüttüğü inovasyon programında ülkemizden en çok proje geliştiren operatör oldu. Yeni nesil şebeke teknolojileri ve 5G dikey sektörlerine yönelik yenilikçi uygulamaları hayata geçiren projelerde Turkcell mühendisleri çeşitli liderlik görevlerini üstleniyor. Bu sayede Avrupa’da 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde Türkiye de önemli bir katkı sağlamış oluyor.

Yerli ekosistem oluşturuyor

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Horizon 2020 Ar-Ge projelerinin Turkcell için yerli ve uluslararası paydaşlar ile etkileşime geçmeye, hızla dijitalleşen sektörlerin iletişim gereksinimlerini anlamaya ve sektörlerdeki yerli ekosistemin oluşmasını desteklemeye yönelik önemli bir katkı sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak teknolojideki öncü rolümüzü 5G’de de sürdürüyoruz. Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyon destek programı Horizon 2020’de beş Ar-Ge projemiz ile yer almamız bunun en güzel göstergelerinden biri. Türkiye’nin adını 5G ve ötesi teknolojilerinde söz sahibi olan ülkeler arasına yazdırmak bizim için çok önemli.

Gelecek nesil iletişim

Bu programda Türkiye’den en fazla 5G projesine destek alan operatör olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte kazanılan üst seviye teknik yetkinlikler ve kurulan iş birlikleri; şebekenin, uzman ekiplerin, iş birimlerinin 5G’ye ve ötesinde gelecek nesil iletişim teknolojilerine hazır olmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak.”

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