Turkcell’den 2025’te başarılı grafik net kârı 17.8 milyar liraya ulaştı

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

İletişim devi Turkcell, 2025 yılında da güçlü bir performansa imza attı. Şirket, geçen yıl yatırımlarla dolu bir dönemi geride bırakırken kuvvetli bilanço ve nakit üretme kapasitesiyle öne çıktı. Konsolide gelirler yıllık bazda yüzde 10,7 artışla 241 milyar lirayı bulurken FAVÖK marjı 1,2 puan genişleyerek yüzde 43,1 seviyesinde gerçekleşti. Sürdürülen faaliyet kârı yüzde 22,6 artarak 17,8 milyar lira oldu.

MOBİL ABONE BAZI 39,1 MİLYON

2025’te bir önceki yılın üzerinde bir performans sergileyen Turkcell, mobil segmentte toplam 809 bin net abone kazanımıyla mobil abone bazını 39,1 milyona taşıdı. Yıllık 2,4 milyon net faturalı abone kazanımıyla da son 26 yılın rekorunu kırdı. Faturalı abone bazı 31,5 milyona çıktı. Faturalı oranı da yıllık 5 puan artışla yüzde 81’e yükseldi.

FİBERDE 6,3 MİLYON HANE

Turkcell, uçtan uca fiber erişim ağını büyütmeye devam ederek yıl içinde eklediği 405 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 6,3 milyona çıkardı. 119 bin net fiber abone kazanımı sağlanırken 100 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abonelerin toplam bireysel fiber aboneleri içindeki payı yüzde 57’ye dayandı.

VERİ MERKEZLERİNİN KAPASİTESİ KUVVETLENDİ

Turkcell’in veri merkezi işletmeciliğine yönelik yaptığı yatırımların toplamı 2025 yılı itibarıyla 585 milyon euroya ulaştı. 4 binin üzerinde şirkete hizmet sunan veri merkezi ve bulut hizmetleri gelirleri 2024’te 3,5 milyar lira seviyesindeyken 2025 sonunda 5,1 milyar liraya vardı. Bu alanda büyüme reel bazda yüzde 45 olarak ölçüldü.

TECHFIN’DE GÜÇLÜ BÜYÜME

Turkcell, telekom gelirlerinin yanı sıra techfin ve dijital iş servisleriyle çeşitlendirilmiş gelir yapısını güçlendirmeyi sürdürdü. Techfin iş kolu 2025’te gelirlerini yüzde 21,1 artırırken Paycell’in POS ve mobil ödeme çözümlerinin sağladığı gelirler yüzde 41 yükseldi. Financell ise kredi portföyünü kontrollü şekilde büyüttü. Turkcell güçlü bilanço yapısı ve nakit oluşturma kapasitesiyle hissedarları için sürdürülebilir değer odağını korudu. 2025 yılında, 2024 yılı krından toplam brüt 8 milyar lira kâr payı dağıtımı gerçekleştirdi.

2026’da yüzde 5 – yüzde 7 aralığında gelir artışı, yüzde 40 – yüzde 42 aralığında FAVÖK marjı hedefleyen şirket, bu yıl yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

HIZ YILI BAŞLIYOR

2025 verilerini paylaşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2026 yılı hedeflerini ise şöyle açıkladı: “2025’te ‘Yatırım yılı’ dedik ve sözümüzü tuttuk. Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendiren adımlar attık. 5G ihalesinde 160 MHz ile en geniş kapsama ve en yüksek kapasiteyi alan operatör olduk. Veri merkezi ve bulut alanındaki liderliğimizi, Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kurmak üzere Google Cloud ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle pekiştirdik. Böylece ülkemizin bugüne kadarki en büyük bilişim yatırımlarından birini hayata geçirdik. Öte yandan BOTAŞ ihalesiyle, Superonline’ın kullanımında olan fiber altyapının haklarını 15 yıl süreyle uzatarak, stratejik fiber omurgamızı güvence altına aldık. 2026’da 5G, fiber altyapı, veri merkezi, bulut ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere stratejik yatırım alanlarında büyümeyi sürdüreceğiz. 1 Nisan itibarıyla Turkcell gücünde 5G ile ülkemizde ‘hız yılı’nı başlatacağız. Ülkemizin dijital altyapısına yönelik yatırımlara kararlılıkla devam edeceğiz.”

“TÜRKİYE’Yİ TURKCELL GÜCÜNDE 5G İLE DONATTIK”

Turkcell’in, 16 Ekim’de gerçekleşen 5G ihalesinde 160 MHz ile en geniş frekans bantlarını aldığını ve en yakın rakibine göre yaklaşık yüzde 25 daha fazla frekans bandına sahip olduğunu hatırlatan Koç, “2G’den 4.5G’ye standartları belirleyen operatör olarak 5G’de de en kaliteli hizmeti ve en hızlı bağlantıyı Turkcell sunacak” dedi. Koç, 1 Nisan itibarıyla “Turkcell gücünde 5G” deneyimini başlatacaklarını, 5G’nin kapasite ve hız avantajının mobilin yanı sıra ev internetinde de daha belirgin şekilde hissedileceğini belirterek, “5G uyumlu yeni nesil Superbox modemimizle de fiber altyapının bulunmadığı bölgelerde kullanıcılarımızı kablosuz olarak fiber hızında internetle buluşturacağız. Böylece 1 Nisan’dan itibaren Turkcell 5G’nin kapasite ve hız avantajı yalnızca mobil segmentte değil, ev internetinde de hissedilecek” dedi.

“ÜLKEMİZİN VERİ EGEMENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Türkiye’yi bölgesel bir teknoloji veri üssü konumuna taşımayı hedeflediklerini ifade eden Koç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Turkcell olarak, Google Cloud ile 3 milyar dolarlık ortak yatırımla, ileri seviye bulut ve yapay zekâ yetkinliklerini, Türkiye’nin regülasyonları altında hayata geçireceğiz. Şirketler dijital verilerini kendi anahtarlarıyla şifreleyerek, tamamen güvenli biçimde bu altyapıda tutabilecek. Bu ortaklık, küresel teknoloji ile ulusal altyapının güçlü bir birleşimi. Global ölçekte en güçlü yapay zekâ/bulut kabiliyetleri Türkiye’de, ülkemizin regülasyonlarına yüzde 100 uyumla çalışacak. Böylece ülkemizin veri egemenliğini sağlayacağız.”

YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖLÇEK BÜYÜTTÜ

Ali Taha Koç, şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi: “Turkcell olarak ’daha fazla bit, daha az watt’ yaklaşımı doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarında ölçeğimizi büyütmeye devam ettik. Rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerimizin toplam aktif kapasitesi 87 MW seviyesine ulaştı. 2026’da da enerji verimliliği odağımızı koruyarak yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz.”