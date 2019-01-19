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Turkcell yerli otomobilin CEO’sunu ağırladı

İletişim şirketi Turkcell, yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş’ı konuk etti.

19 Ocak 2019 Cumartesi 10:03
Turkcell yerli otomobilin CEO’sunu ağırladı

İletişim şirketi Turkcell, yerli otomobil ekibinin lideri Gürcan Karakaş’ı konuk etti. Her fırsatta “Otomobilden daha fazlasını” yapmak üzere yola çıktıklarını dile getiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. CEO’su Karakaş, projede gelinen aşama ve süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, hedeflerinin Türkiye’de bir mobilite ekosistemi oluşturmak ve 2022 yılından itibaren göğüs kabartacak ürünlerle küresel arenaya çıkmak olduğunun altını çizerek. “Bunu yapabilecek güçteyiz. Zor kısmı çoktan aştık, çünkü yola çıktık” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 10:03
  1. Turkcell
  2. Gürcan Karakaş
  3. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. CEO’su Karakaş
  4. mobilite ekosistemi

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