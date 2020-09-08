Turkcell, ücretsiz internet paylaşma dönemini başlattı

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Turkcell Biz” platformuyla müşterilerinin değişen ve artan ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerine bir yenisini eklediklerini aktardı. Ergenekon, müşteri geri dönüşlerinde, GB paylaşımının öncelikli bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti: “Özellikle gençler, aile büyüklerine kıyasla daha fazla internet paketine ihtiyaç duyuyor. Biz de yeni hazırladığımız Turkcell Biz platformuyla öncelikle bu ihtiyacı karşılamak istedik. Turkcell Biz platformundan aile üyeleri kadar arkadaş gruplarının da faydalanacağını düşünüyoruz. Turkcell müşterileri, Turkcell Biz çatısı altında aileleri ya da arkadaşları ile ekiplerini kurarak tarifelerindeki GB kotalarını özelleştirme ve sevdikleri ile ücretsiz konuşma imkanı buluyorlar. Turkcell olarak önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin gelişen ve farklılaşan ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz.”