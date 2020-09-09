Turkcell, çalışanlarına yeni beceriler kazandırıyor

Turkcell Akademi ve GSMA tarafından ortaklaşa tasarlanarak uygulamaya konulan eğitim, Turkcell çalışanlarına, farklı uygulama ve düzenlemelerin mobil tüketiciler üzerindeki etkileri hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, iş birliği ve eğitimlerin Turkcell’in sürdürülebilirlik projelerinin temel araçları olduğunu belirterek, “GSMA programının mobil sektöründe Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması konusunda farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Bu eğitim, çalışma arkadaşlarımıza yeni beceriler kazandırırken, sadece toplum ve çevre için değil, günümüz dünyasında iş yapış şekilleri açısından da farklı bir bakış açısı kazandırıyor” ifadelerini kullandı. Turkcell çalışanları, GSMA eğitimi aracılığıyla sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl çalışacakları, nasıl stratejiler belirleyecekleri ve dünyanın dört bir yanından en iyi uygulamaları nasıl hayata geçirecekleri konusunda bilgi edindi.