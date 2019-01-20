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Türkak akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş oldu

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), ülkemizde akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş olarak tescillendi.

20 Ocak 2019 Pazar 10:05
Türkak akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş oldu

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), ülkemizde akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş olarak tescillendi. Kurumdan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Avrupa Birliği (AB) Tüzüğü hükümleri uyarınca yalnızca bir akreditasyon kuruluşunun hizmet vermesine izin verilmektedir. Bu çerçevede ulusal akreditasyon kurumumuz TÜRKAK’ın dışında başka kişi veya kuruluşların ülkemizde akreditasyon faaliyetinde bulunmaları halinde TÜRKAK’ın Avrupa Akreditasyon Birliği ile yapılan Çok Taraflı Tanıma Anlaşması’nın (MLA) şartlarını sağlayamaması, bunun sonucunda da ülkemizdeki uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin uluslararası tanınırlığının kaybedilmesi söz konusu olacaktı. Yapılan bu önemli düzenleme ile yasadışı akreditasyon hizmeti verme teşebbüslerinin önüne geçildi.” Konuyla ilgili yasa taslağı TBMM’de kabul edilmesinin ardından Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:05
  1. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
  2. TBMM
  3. Resmî Gazete
  4. Avrupa Birliği (AB) Tüzüğü
  5. Avrupa Akreditasyon Birliği ile yapılan Çok Taraflı Tanıma Anlaşması (MLA)

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