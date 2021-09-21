  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türk Yıldızları havalandı! Muhteşem görüntüler
Gündem

Türk Yıldızları havalandı! Muhteşem görüntüler

TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları tarafından yapılan gösteri muhteşem anların yaşanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 17:20:00 -

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı’ndan havalanan Türk Yıldızları’nın uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi. Akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay