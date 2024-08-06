Türk yapımı sürücüsüz otobüsler ABD’de kullanıma girdi! O isim, "Nasıl yani" diyerek duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Türk yapımı sürücüsüz otobüslerin ABD'de kullanıma sunulmasını değerlendirdi. Çekirge, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarına yer verdi. Türk mühendislerin başarısına dikkat çeken Çekirge, ADASTEC'in geliştirdiği otonom otobüslerin dünya çapında bir ilk olduğunu belirtti. Çekirge, özetle şunları kaydetti:

"İlk haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır veriyor:

“Türkiye’de, Bilişim Vadisi’nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknoparkta Ar-Ge Merkezi olan ADASTEC’in Amerika’daki ilk seviye-4 otonom otobüsü ABD’de kullanıma sunuldu...”

Okuyunca şaşırıyorum.

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“Nasıl yani...”

Teknoloji devi ABD’de ‘Türk yapımı sürücüsüz otobüsler...’

Bakan Kacır devam ediyor:

“ADASTEC, Türk mühendisler tarafından kurulmuş ve bakanlığımızca desteklenmiştir. ADASTEC’in geliştirdiği teknolojilere entegre olan sürücüsüz otobüsler dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçmiştir...” (...)

Türk mühendisliğinin bu dünya çapındaki başarısını büyük bir heyecanla duyuran Bakan Fatih Kacır’ı, yıllardır gençliğe vermeye çalıştığı hiç bitmeyen ‘yaratıcılık ve özgüven enerjisi’ için bir kez daha kutluyorum.

Ve elbette Amerika’dan Avrupa’ya kadar uzanan ‘sürücüsüz otobüslerin’ ‘muhteşem sürücüleri’ni bu ‘yaratıcı özgüven’ için kutluyorum.

Hayırlı olsun..."