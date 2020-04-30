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Dünya

Türk vatandaşını tedavi etmeyen İsveç'ten günler sonra açıklama geldi

İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken ile ilgili, 'İsveç'teki hastanede tedavi edilmedi' iddialarına, hastanenin bulunduğu yerel yönetiminin yetkilisi Jimmy Gottfridsson yanıt verdi. Gottfridsson, 'Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok. Birçok koronavirüs hastası tedavilerine evlerinde devam etmektedir' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 22:53:00 -
Türk vatandaşını tedavi etmeyen İsveç'ten günler sonra açıklama geldi

Koronavirüse yakalanan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, İsveç‘te tedavi göremediği gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’na ait özel jet ile alınarak Türkiye’ye getirilmişti. Konu, İsveç basınında da haber olmuştu. Gülüşken’in alınmadığı iddia edilen hastanenin bulunduğu yerel yönetimin basından sorumlu yetkilisi Jimmy Gottfridsson, RS FM’e konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Emrullah Gülüşken’in hastalığıyla ilgili sorulan soruya hasta-doktor gizliliği nedeniyle bilgi vermeyen Gottfridsson, “İsveç’te sağlık sisteminde tam gizlilik esastır. Hiçbir şekilde sağlık durumları ve aldıkları tedavilerle ilgili bir detay verilemez” dedi.

‘Sadece yatırılma gerekliliği olan hastalar yatırılır’

Gülüşken’in hastaneye yatırılmamasındaki sebep neydi sorusu da sorulan yetkili, “Askane bölgesinde hastanelere sadece yatırılma gerekliliği olan hastalar yatırılır ve buna Covid-19 vakaları da dahildir. Koronaya bağlı olarak ciddi bir şekilde hastalığı olan hastaları yatırmak konusunda da bir krizimiz/sıkıntımız bulunmuyor. Her vaka için tıbbi değerlendirme yapılıyor. Şunu da önemle vurgulamak isteriz ki birçok Koronavirüs hastası tedavilerine evlerinde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

‘Aile hakkında soruşturma açılmadı’

İsveç Göçmenlik Ofisi’nin İsveç devletini karalamaktan aile hakkında bir soruşturma açtığına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Jimmy Gottfridsson, “Böyle bir şeyin İsveç’te daha önce hiçbir zaman yaşanmadığını size söyleyebilirim. Ayrıca İsveç kanunlarında da böyle bir suç bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

serdar-1.

gelen hastanın kızına,türkiyeye kesin dönüş yapacakmızsınız İsveç vatandaşlığından çıkacamısınız diye soruluyor,cevap,hayır biz yıllık izinlerde türkiyeye geleceğiz diyor.ulan orayı beğenmiyorsanız ne işiniz var isveçte.
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