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Spor Türk temsilcileri Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda tur peşinde
Spor

Türk temsilcileri Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda tur peşinde

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:59:54 -
Türk temsilcileri Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda tur peşinde

İZMİR (AA) - Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda birbirlerine rakip olan iki Türk temsilcisi Yalıkavakspor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, rövanş karşılaşmasında yarın İzmir'de karşılaşacak.

Bodrum'daki ilk müsabakayı 30-26 kazanan Yalıkavakspor, yarınki müsabakaya bu skor avantajıyla çıkacak.

Celal Atik Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, Rus hakemler Anton Antashev ile Denis Musatov görev yapacak.

Yalıkavakspor'un ikinci maçına çıkacağı Avrupa kupalarında İzmir Büyükşehir Belediyespor ise daha önce çıktığı 37 maçta 16 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı.

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